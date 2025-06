Atletico Ascoli punta sui giovani per la stagione 2025/2026: focus sugli Under

La scelta dell’Atletico Ascoli di puntare molto sui giovani, in particolare del proprio vivaio, sarà importante anche in vista della prossima stagione sportiva. La Lega ha deciso infatti che anche nella stagione 2025/2026 le squadre che militeranno D dovranno schierare in campo tre Under. Il tutto è stato reso noto tramite un comunicato ufficiale, che spiega come i team avranno il compito di schierare in formazione un calciatore nato dal primo gennaio 2005 in poi, uno dal primo gennaio 2006 in poi e un altro nato dal primo gennaio 2007 in poi. Nessuna variazione dunque, visto che già dalla stagione appena conclusa c’era l’obbligo di schierare tre Under (in precedenza erano quattro). Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026 (Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D), nelle singole gare, le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno tre calciatori distinti in relazione alle fasce di età. Sempre il Dipartimento Interregionale ha decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° Gennaio 2006 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima. L’Atletico come detto ha un buon ‘serbatoio’ di giovani da cui attingere, ma dovrà anche valutare il ‘nodo’ portiere. Thomas Pompei (classe 2006) è stato finora schierato come Under, ma è del Cosenza e il 30 giugno tornerà in Calabria per fine prestito. Originario di Monteprandone e cresciuto nel settore giovanile della Samb, è tornato in bianconero ad agosto in prestito secco.

Valerio Rosa