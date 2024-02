Atletico Castenaso, non basta il gol iniziale realizzato da Di Salvo La ventitreesima giornata di Promozione si apre con il pareggio 1-1 tra Atletico Castenaso e Comacchiese. La capolista Osteria Grande affronta lo Sparta Castel Bolognese, mentre il Felsina gioca contro la Placci Bubano. Altri incontri includono Junior Corticella vs Portuense, Msp vs Fossolo e Anzolavino vs Mesola.