Atletico centobuchi ok. Il Casette Verdini cade in casa

Casette Verdini

0

Atletico Centobuchi

2

CASETTE VERDINI: Ripani, Bordi, Ciurlanti (23’ st Palmucci), Lami (36’ st Lattanzi), Menchi, Moschetta, Guing, Russo, Ulivello (42’ pt Barchetta), Gentilucci (19’ st Mulinari), Romanski. All. Lattanzi.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (45’ st Lanzano), Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, Zadro (7’ D’Intino), Pietropaolo, Galli (17’ st Cialini), D’Angelo (36’ st Liberati), Picciola. All. Fusco.

Arbitro: Serpentini di Fermo.

Reti: 27’ Picciola, 37’ st Cialini.

I locali si lamentano per alcune assenze e per lo stop di mano non rilevato dall’arbitro del centrocampista ospite che serve Picciola il cui tiro finisce in gol. Le squadre vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa il Casette Verdini spinge per rimettere in parità il risultato, ma sbatte contro u Camaioni in giornata di grazia. Sul finale del match gli ospiti mettono al sicuro il risultato con Cialini che in contropiede fa centro.