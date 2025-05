Atletico Costa lancia 'Masia Verdeoro': progetto per il calcio giovanile di qualità

Un po’ Barcellona, un po’ Brasile, ma con una chiara impronta ferrarese. L’Atletico Costa lancia ‘Masia Verdeoro’, un progetto ideato dal responsabile del settore giovanile della società di via Nievo che ha nella tecnica la propria stella polare. Andrea Coletta ha le idee chiare e sogna di fare dell’Atletico Costa un punto di riferimento per il calcio giovanile di qualità del nostro territorio.

"Ci siamo chiesti in maniera critica quello che non ha funzionato negli ultimi anni – spiega Coletta –. E soprattutto abbiamo studiato soluzioni per migliorare: il nostro traguardo dovrà essere la crescita dei piccoli atleti, che dovranno raggiungere determinati obiettivi indipendentemente dai risultati. Abbiamo capito che l’Atletico Costa dovrà puntare su tecnica e qualità, e non sulla quantità. Vogliamo approfondire la conoscenza di ogni singolo ragazzo, cucendo addosso ad ognuno l’abito migliore. Attraverso una crescita tecnica esponenziale, con sedute di allenamento da effettuare sempre con la palla tra i piedi.

All’Atletico Costa c’è spazio per tutte le categorie, dai Piccoli Amici agli Allievi, e poi Juniores e prima squadra: vogliamo sostenere i ragazzi insegnandogli anche a riconoscere emozioni e risvolti psicologici delle vittorie e delle sconfitte. Masia Verdeoro? Masia si ispira alla casa del settore giovanile del Barcellona, ma in salsa ferrarese perché non faremo né selezione, né tiki-taka. Verdeoro invece rimanda al Brasile, il Paese del calcio, e in ogni caso sono i nostri colori.

Lavoriamo in una zona particolare della città, ma amiamo il nostro quartiere e vogliamo che i nostri ragazzi siano animati da un forte senso di appartenenza. Oltre a essere impegnati nella lotta a ogni forma di discriminazione".

Il progetto ‘Masia Verdeoro’ decollerà la prossima stagione, ma sabato 31 maggio a partire dalle 10 in via Nievo si svolgerà un Open Day. Telefono: 347-0339849.

Stefano Manfredini