Atletico debordante, il derby al Guastalla
La Rubierese suda ma alla fine esulta contro la matricola San Prospero Correggio. Subito tre squilli per il Carpineti
Debordante Atletico Bibbiano Canossa. Nell’esordio di campionato al "Bedogni", la truppa di mister Cangiulli asfalta (5-1) la Valtarese ritornata subito in Prima categoria. Protagonista il centrocampista Mattia Artoni che segna un tris in 30 minuti e firma un assist dopo il gol in Coppa di domenica scorsa: apre in diagonale su servizio di Giberti, bis su rasoterra, infine tocco sugli sviluppi di un corner. I borghigiani accorciano prima del riposo, ma il neo-entrato Perla cala il poker, infine Appiah recupera palla su cui Artoni confeziona l’assist per il tocco di Lumetti.
Il neo-acquisto Boschiroli firma il contropiede che consegna il derby al Boca Barco, fotocopiando il 2-1 dell’anno scorso contro la Campeginese. Nella prima frazione sprint ospite con l’altro neo-acquisto Dosso cui aveva risposto da fuori Mungiguerra. Un penalty al 13’ del puntero Allai guadagnato da Truzzi consegna il derby casalingo al Guastalla che doma così il Novellara in un match molto spigoloso e con poche emozioni davanti a circa 300 spettatori.
Suda, ma alla fine esulta la Rubierese che piega (2-1) la matricola San Prospero Correggio, punturata dall’euro-gol di esterno firmato da Vena su lancio di Bovi. Nella ripresa l’ex di turno Incerti indovina il tiro-cross per il pari, ma in ripartenza Gareri capitalizza il lancio di Razak; sicura la direzione della piacentina Sara Cimelli. Sul neutro di Montecavolo giusto pari fra FalkGalileo e la matricola Celtic Cavriago coi falketti più intraprendenti, ma ben contenuti dai rivali.
In Seconda categoria subito tre squilli per il Carpineti (3-1) che esulta a Ciano sulla Barcaccia: sprint nella prima frazione di Favali, annullato dallo shoot al sette del mancino Cocci, ma nella ripresa Corciolani e il contropiede di Astolfi firmano il blitz. Tris anche per il Vetto che regola (3-2) la Casalgrandese cui non basta due rigori insaccata dal centravanti Montanini. Per i gialloverdi diagonale ed euro-gol all’incrocio di Marchesini, intervallati dal tap-in di Toni. Un rigore in avvio di Cortenova decide per il Rivalta il derby fra matricole contro lo Sporting Cavriago che conserva il pallino, ma non punge.
Netto stop con la matricola parmense MT 1960 per la Saxum United forse illusa dal gol-lampo di Oppido; unica nota lieta la seconda rete siglata dal baby Davide Ferrari (2006), al debutto in prima squadra. Match in discesa per il Reggiolo che archivia ben presto la pratica Virtus Bagnolo, tenuta a galla soltanto dalle prodezze del guardiano ex granata Marconi. Per i biancorossi girata-lampo di Romairone e tap-in di Gozzi sempre nella prima frazione. Giusto pari per la Virtus Mandrio riagguantata in extremis dal Limidi dopo il rimpallo vinto in area da Culzoni.
Infilate tre perle nel turno preliminare del Memorial Presidenti, altra tripletta per Mattia Bertucci (2000) che fa volare il Collagna (Terza categoria) nel debutto casalingo col Cavriago che aveva provvisoriamente impattato con Mora.
Pokerissimo di reti invece per l’attaccante Andrea Gallinari, alla prima con la maglia del Puianello, nell’8-0 rifilato al verde Real Casina U21; completano l’ottovolante Sinitari, Menozzi e Coly.
Un sigillo di Nikolaj Lusetti per il corsaro Plaza Montecchio sul campo del Ramiseto. A 10’ dal gong una mischia risolta da Paterlini firma l’hurrà casalingo del collaudato Sporting Tre Croci sul rifondato Santos 1948.
