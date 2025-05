Atletico Le Melorie vince il titolo provinciale di Calcio a 5 Csi

Primo trofeo in bacheca per la società Atletico Le Melorie. E’ la coppa per la vittoria del titolo provinciale di Calcio a 5 Csi, che ha visto la formazione gialloverde imporsi 10-5 contro il Celta Vino di Perignano nella finalissima disputata al campo sportivo de La Borra. La squadra allenata da Luca Guerrini con il prezioso supporto tecnico del vice Giuseppe Bove era alla prima partecipazione al campionato della sua giovanissima storia (la società si è costituita appena 2 anni fa) ma ha subito fatto centro sbaragliando gli avversari e chiudendo la regular season imbattuta, con 15 vittorie e 2 pareggi (144 gol fatti e 79 subiti), davanti 4 punti proprio al Celta Vino.

In semifinale poi era riuscita a superare 12-2 il Santo Pietro Belvedere (3° classificato), mentre il Celta Vino aveva battuto il Quattro Strade Bientina (4° classificato) per poi imporsi nella finalissima che le apre le porte alla fase regionale, con gara in programma il 28 maggio al Paolo Ciarfella in partita unica e con doppio risultato a disposizione. Se l’Atletico le Melorie andrà avanti si guadagnerà l’accesso alla fase nazionale di Calcio a 5 Csi che si svolgerà a Rimini nei primi giorni di luglio. Durante la finalissima il bomber gialloverde Marco Vannozzi è stato premiato quale capocannoniere del campionato per le 106 reti realizzate. Questi i giocatori che hanno contribuito alla conquista del titolo provinciale: Luciano Alushi, Giuseppe Bove, Tommaso Brattoli, Claudio Bullari, Daniele Corsi, Nicolò Ercoli, Tommaso Ercoli, Salvatore Esposito, Giuseppe Festa, Gabriele Granchi, Luca Guerrini, Mattia Hysa, Samuele La Macchia, Matteo Mancini, Andrea Giulio Pisani, Marco Vannozzi e Massimo Vannozzi.