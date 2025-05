Atletico Maremma sconfitto dal San Giuliano Terme: addio sogno Eccellenza

Si ferma la corsa verso l’Eccellenza dell’Atletico Maremma. La formazione di Fabio Lorenzini, impegnata nello spareggio regionale di Promozione contro il San Giuliano, ha perso 2-0 contro una formazione davvero forte ed attrezzata, tanto da poter contare in rosa l’attaccante Cristian Brega, ex anche del Follonica Gavorrano.

Il San Giuliano Terme, formazione pisana, ha avuto la meglio ieri dopo aver eliminato la stessa Atletico Maremma in semifinale playoff della Coppa Italia di Promozione qualche mese fa. Ieri sono scese in campo le tre squadre vincenti i playoff dei rispettivi gironi parteciperanno insieme alla squadra vincente la Coppa Italia di Promozione al quadrangolare finale: la vincente sarà la quarta squadra (oltre alle tre squadre vincenti i rispettivi gironi di campionato) che acquisirà il diritto di partecipazione all’Eccellenza.

L’Atletico Maremma questa estate potrà sperare solo in un ripescaggio. La stagione dei rossoverdi è stata comunque incredibile, visto come i ragazzi di mister Lorenzini sono arrivati secondi in classifica nel girone M di Promozione dietro alla corazzata Belvedere, e poi hanno battuto il Massa Valpiana nella finale playoff. Resta un po’ di amaro in bocca per avere perso due volte in stagione di fronte al team pisano, davvero forte.