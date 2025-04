Atletico Mariner vince 2-1 contro Fabriano Cerreto e si prepara per i play out

atletico mariner

2

fabriano cerreto

1

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Lorenzoni, Panza (37’ Sharif), Bontempi, Kiwobo, Malheiro (1’ st Luciani), Picciola (16’ st Rodriguez), Cialini (32’ st Di Filippo), Napolano, Tassi. All. Puddu

FABRIANO CERRETO: Stroppa, Poeta (19’ st De Sanctis), Crescentini (14’ st Grassi), Carnevali, Stortini, Fondi (36’ st Franconi), Conti, Trillini, Proietti Zola, Nacciarriti (28’ st Marinelli), Guidarelli (14’ st Marino). All. Mariotti

Arbitro: Tasso di Macerata. Assistenti: Belogi e Varagona di Ancona

Reti: 44’ Kiwobo, 6’ st Stortini, 27’ st Cialini

Note. Espulso Carnevali al 8’ st

Doveva essere vittoria e vittoria è stata per l’Atletico Mariner che, battendo il Fabriano Cerreto, ha guadagnato il diritto a disputare i play out con il Monturano Campiglione fra le mura amiche. La gara si presenta subito vivace, ci prova il Fabriano con Proietti Zola al quale risponde Tassi con un bel colpo di testa.

Al 13’ tiro di Picciola da fuori area che scheggia il palo, mentre al 15’ ancora Tassi, servito in area da Panza, incrocia il sinistro che va al lato. Al 20’ occasione per gli ospiti, Guidarelli servito da Proietti Zola spreca davanti ad Amato. Gara vibrante, al 28’ Tassi lanciato in profondità entra in area e incrocia con il sinistro, palla ancora a lato. Allo scadere la rete del vantaggio per i locali: punizione dalla destra battuta da Napolano, svetta in area Kiwobo che mette in rete.

La ripresa si apre con il pareggio del Fabriano Cerreto: cross dalla bandierina destra di Proietti Zola per il colpo di testa di Stortini che fa 1-1. Al minuto 8 st l’espulsione di Carnevali per doppia ammonizione complica la gara degli ospiti, infatti pochi minuti dopo bel lancio in profondità di Napolano per Tassi che entra in area, calciatori al volo di sinistro e centra in pieno il palo.

La pressione dell’Atletico Mariner si fa sempre di più asfissiante, al 23’ st Kiwobo serve in area Cialini che, davanti al portiere, sciupa calciando al lato. Al 27’ st arriva il gol: cross dalla destra di Kiwobo, Cialini anticipa il portiere e di testa mette in rete per il 2-1. Ultima emozione nel finale su un tiro dal limite di Napolano che Stroppa devia in corner. La gara si chiude con l’Atletico Mariner che conquista i tre punti tra le mura casalinghe e si prepara per la sfida dei play out.