Atletico Perticata inaugura il nuovo campo con il Memorial Giorgio Marabotti

L’Atletico Perticata ha inaugurato nel migliore dei modi il nuovo campo sportivo in erba sintetica con la bella festa dello sport garantita dal X Memorial Giorgio Marabotti. Il torneo giovanile, riservato alla categoria Pulcini (anno 2015), ha reso l’impianto carrarino stracolmo di bambini. Ha impreziosito l’evento la presenza di formazioni professionistiche. Proprio Fiorentina e Spezia hanno finito per contendersi la finale con la vittoria che ha arriso ai viola toscani. Alla bella giornata di calcio hanno partecipato anche la sindaca Serena Arrighi, l’assessore allo sport Lara Benfatto e l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni, che hanno poi provveduto alle premiazioni finali. "Siamo grati all’amministrazione per aver portato a compimento questa ristrutturazione che attendevamo da tempo – ha detto Giorgio Orsini, presidente della Perticata –. Ringraziamo la sindaca e l’assessore Benfatto per l’impegno profuso. I nostri bambini potranno finalmente tornare a divertirsi in un impianto accogliente, proprio nel centro cittadino. Sono felice inoltre che l’inaugurazione sia avvenuta in ricordo di Giorgio Marabotti, figura eccezionale e d’altri tempi per i valori umani che incarnava. Una persona che faceva sport per amore non per business e non ha mai chiesto un rimborso. Trasmetteva la sua passione a tutti quanti e io sono stato una delle sue ’vittime’. Sono contento che siano stati con noi in questa giornata anche i suoi figli Andrea e Giuliana".

Un altro graditissimo intervento, non dal vivo ma tramite videochiamata da oltreoceano, è stato quello di Federico Bernardeschi che della Perticata è stato un giovanissimo tesserato ed a cui la società apuana ha deciso di intitolare la propria scuola calcio. "Federico ha voluto fortemente chiamare dal Canada per lanciare un messaggio importante ai nostri bambini – ha spiegato Orsini –. Li ha spronati a crederci sempre e non abbattersi mai. Ha detto loro di non avere fretta e di metterci sempre tanta passione. Federico è l’emblema di come con l’impegno e la voglia, naturalmente uniti al talento, si possa arrivare lontano. Lui non si è mai dimenticato da dove è partito. E’ sempre legatissimo alla sua Perticata, come noi a lui. A dicembre, quando il campionato in Canada sarà fermo, ha promesso di venire a salutare i bambini della sua scuola a cui tiene tanto". Al Memorial Marabotti non è potuta naturalmente mancare la famiglia di Bernardeschi ed era presente anche Stefano Cappelletti, attuale responsabile del settore giovanile dell’Empoli che di Federico è stato lo scopritore quando dirigeva il vivaio della Fiorentina.

Gianluca Bondielli