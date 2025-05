Atletico Piancastagnaio sconfitto in finale: Cortona Camucia vince 1-0

A. PIANCASTAGNAIO

0

CORTONA CAMUCIA

1

ATLETICO PIANCASTAGNAIO: Bulut, Caccamo F., Stolzi E., Pinzuti, Santelli F., Magini N., Magini A., Benedetti, Tondi, Caccamo G., Demuru.

Panchina: Pinzi, Forti Lo., Boffa, Bernardini, Magrini, Stolzi M., Forti Le., Scapigliati, Santelli L. Allenatore Benanchi.

CORTONA CAMUCIA: Brilli, Pagni, Monaldi, Peruzzi D., Migliacci, Tammariello, Mao Mahad, Rossi, Petica, Nikolla, Lombardi.

Panchina: Attoniti, Gjeta, Gjoci, Leonardi, Cossa, Nucciarelli, Bottonaro, Thiam, Vidal. Allenatore Peruzzi G.

Arbitro Bianchi (Lucca).

Rete: 20’ pt Petica (C).

PIANCASTAGNAIO – Si conclude amaramente il percorso dell’Atletico Piancastagnaio nella Prima Categoria 2024-2025. Gli amiatini, infatti, cedono in finale con il punteggio di 1-0 contro il Cortona Camucia ed escono dai play-off.

La rete decisiva arriva già dopo venti minuti, quando Petica approfitta di una distrazione difensiva dei padroni di casa e supera Bulut. Alla mezz’ora l’Atletico Piancastagnaio protesta con veemenza per un presunto rigore su atterramento di Tondi in area, ma l’arbitro, nonostante il contatto sia apparso piuttosto evidente all’intero stadio, lascia correre.

La ripresa è un vero e proprio assedio, con i padroni di casa che si rovesciano in avanti in cerca del pareggio, ma un Matteo Brilli in giornata di grazia e una certa mancanza di precisione, dovuta probabilmente anche al nervosismo, non permettono ai bianconeri di trovare il gol.

Con il passare dei minuti la partita diventa sempre più nervosa, e non mancano nuove contestazioni all’arbitro, che espelle Federico Caccamo per fallo di reazione e allontana anche due elementi della panchina del Piancastagnaio, ma il risultato non cambia più fino alla fine: la marcia degli amiatini si ferma in finale, mentre il Cortona Camucia si regala gli spareggi, che disputerà domenica contro la Casolese.

Peccato perché l’Atletico è stato davvero molto sfortunato, meritava di più e di certo potrà riprovarci nella prossima stagione.

Marco Brunelli