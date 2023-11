"Atletico Piazze vince 2-0: Rapolano battuto con piglio giusto"

Rapolano

0

Atletico Piazze

2

RAPOLANO – Il Piazze conquista la sua prima vittoria stagionale al termine di una partita affrontata con il piglio giusto. Il Rapolano batte un rigore al 10’ e Vannuzzi lo neutralizza. Atletico che ha un maggior possesso palla e che arriva a conclusione in più circostanze con Ilazi e con Cicchelli al termine di belle azioni corali. Nella ripresa il motivo del match non cambia e gli ospiti reclamano un rigore al 58’. Il Piazze arriva al gol al 66’ con Pompili che insacca con un bel diagonale. Ancora Atletico in attacco ed al 78’ arriva il raddoppio firmato da Cicchelli a tu per tu con il portiere.