Atletico Piombino supera Argentario 2-1 e avanza ai quarti di Coppa Passalacqua

L’Atletico Piombino batte l’Argentario (2-1) confermando la seconda posizione nel girone D e raggiunge i quarti di finale della Coppa Passalacqua. L’Argentario ha speso tutte le energie che aveva per evitare la terza sconfitta. Sotto di una rete dopo 22 minuti, Bausani e soci hanno spinto in maniera coraggiosa fino a trovare il pareggio con Pallini al 24’ della ripresa. L’Atletico Piombino, forte di una qualificazione praticamente già acquisita, si è imposto però con un gol di Mariotti al 35’ su assist di Dini. Ci voleva un grande Baffigi al 41’ per deviare in corner un colpo di testa e un altrettanto bravo Buti al 47’ ad impedire il pareggio dell’Argentario.

ARGENTARIO: Baffigi, Schiano, F. Rosi, Giovani, Amato, Gabrielli, Accola, Ruggieri, Coppola (43’ Dubbiosi), Bausani, Pallini. All. Cardarelli.

PIOMBINO: Buti, Dini, Piazzesi, Patara (1’ st Berrade), Lavagnini (1’ st Baldassarri), Salvadori (18’ st Pietrini), Campani (1’ st Boldrini), Lombardi (1’ st Messina), Mariotti, Del Prete, Cramante. All. Petricci.

Reti: 22’ Dini; 24’ st Pallini, 35’ st Mariotti.