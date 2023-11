Attaccanti protagonisti. Cluentina ripresa in zona Cesarini. Sospiro di sollievo per il Centobuchi

ATLETICO CENTOBUCHI

2

CLUENTINA

2

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (25’ st D’Angelo), De Cesaris, Stacchiotti R., Zadro, Pietropaolo, Galli, Picciola, Cialini (25’ st Liberati). A disp. Tamburini, Lanzano, Mbjeshova, D’Intino, Delli Compagni, Marcozzi, Cavallin. All. Fusco.

CLUENTINA: Rocchi, Stacchiotti S., Scoccia (14’ st Brandi), Marcantoni, Menghini, Pagliarini, Mancini R. (14’ st Trobbiani), Montecchiari, Ribichini (14’ MongIello), Mancini A. (35’ st Marini), Salvati (28’ st Cammertoni). A disp. Ponzelli, Foglia, Cammertoni, Cappelletti, All. Canesin.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 19’ st Picciola, 22’ st rig A. Mancini, 40’ st MongIello, 43’ st Liberati.

Al 12’ cross di De Cesaris sugli sviluppi di una punizione per Stacchiotti, che davanti alla porta di testa manda fuori. Al 41’ conclusione di Zadro, Rocchi dice no in tuffo. Al 53’ Fabi Cannella colpisce esterno della rete. Al 56’ Picciola solo davanti alla porta spara alto. Al 64’ i padroni di casa passano in vantaggio: punizione dal lato corto di Veccia, palla per Picciola che non sbaglia. Al 67’ viene assegnato un rigore agli ospiti e sul dischetto Mancini A. non sbaglia. L’Atletico Centobuchi continua a spingere, ma è la Cluentina a trovare la rete del momentaneo vantaggio all’85’ con Mongiello che parte in contropiede e beffa tutti. Quasi allo scadere del tempo regolamentare il solito Liberati ci mette la pezza e all’88’ lanciato da Filipponi aggancia il pareggio con un tiro a parabola.