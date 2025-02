Attacchi scatenati. Settempeda-Vigor, pareggio a suon di gol

Settempeda 3 Vigor Montecosaro 3

SETTEMPEDA: Pettinari, Palazzetti, D’Angelo, Staffolani A. (18’ st Sfrappini), Montanari, Perez, Rango, Massini, Quadrini, Cappelletti, Salvatelli (18’ st Pariani). All. Ciattaglia.

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Rossini, Pepi, Tidei, Marcantoni D. (32’ st Mancini), Cicconofri (18’ st Beruschi), Lopez (28’ st Consoli), Tulli, Guermandi, Compagnucci (38’ st Natali), Marcantoni L. (46’ st Baiocco) All. Pierantoni.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 19’ aut. Salvatelli, 25’ Massini, 36’ Tulli, 44’ Cappelletti, 6’ st Guermandi (rig), 34’ st Rango.

Note: gara giocata a porte chiuse per la squalifica del Comunale "Soverchia". Ammoniti Perez, Sfrappini, Pepi e Cicconofri; angoli: 4-4.

Gli ospiti vanno tre volte in vantaggio, ma la Settempeda riesce sempre a recuperare e nel finale crea pure l’occasione per vincere il match con l’argentino Pariani. Il match, dal sapore play off, è scintillante, anche se i biancorossi di mister Ciattaglia patiscono le assenze di Dolciotti (squalificato), Pagliari (influenzato) e Farroni (infortunato). Il primo tempo termina 2-2 con Massini che risponde all’autogol di Salvatelli e Cappelletti che replica a Tulli. Nella ripresa avanti di nuovo gli ospiti su rigore, ma Rango è bravo a pareggiare il conto. Il pari è giusto, rispecchia i valori in campo. Prima frazione più di marca Vigor; ripresa con i locali più convinti. Il Montecosaro è organizzato, manovriero ed efficace con la coppia d’attacco Tulli-Guermandi che si conferma temibile trovando la via del gol. La Settempeda, brava a reagire, si dimostra mai doma e fisicamente in palla.

m. g.