Attenta Robur! Tutti vogliono batterti. Oggi Magrini scioglie gli ultimi dubbi

I valori in campo, domani pomeriggio, saranno differenti e la classifica è lì a dimostrarlo. Il Siena, con tutti i limiti del caso, dettati dalla preparazione partita i ritardo, o meglio dire mai iniziata, è altra squadra rispetto al Pontassieve, diversi sono gli obiettivi. Ma da parte dei bianconeri sarebbe un errore sottovalutare l’impegno, anche perché la chance è ghiotta. Una vittoria permetterebbe ai ragazzi di Magrini – che rispetto alle altre squadre di alta classifica ha una partita in meno – di rimanere lassù, in considerazione anche del fatto che la capolista Castiglionese incontrerà una Colligiana intenzionata a risalire la china e che la Nuova Foiano è attesa dalla difficile trasferta di Scandicci. Ci sarà da sudare però: se è vero che il Pontassieve non ha mai vinto, che l’attacco azzurro è sterile e che la difesa ne ha incassati 17, è anche vero che la squadra fiorentina, che ha bisogno di punti come l’aria, non era certo partita per fare il ‘materasso’, sulla scia, tra l’altro, di una stagione, quella sorsa, in cui era riuscita a raggiungere i play off.

Contro la Robur poi, suonerà pure una frase fatta ma è così, ogni avversaria dà più di quello che ha, come fosse insomma la partita della vita. Senza dimenticare che per caratteristiche, il Siena può incontrare delle difficoltà a giocare, in trasferta, in campi piccoli e in condizioni non ottimali. In settimana Bianchi e compagni si sono allenati, come sempre, con la massima concentrazione: oggi, a Uopini, è in programma la seduta di rifinitura e mister Magrini scioglierà i dubbi sulla formazione chiamata ad affrontare il Pontassieve. Potrebbe essere quella vista all’opera domenica scorsa, ma potrebbero esserci anche dei cambiamenti: da considerare infatti che mercoledì la Robur scenderà di nuovo in campo e lo farà contro lo Scandicci, impegno probante e importante per la classifica. Sperano allora di vestire la maglia titolare giocatori come Candido, tesserato appena una settimana fa, Achy e Agostinone, magari con l’impiego di qualche under in una zona diversa dello scacchiere, come Ivan, Gueye, Musaj o El Jallali (non Hagbe Hagbe, squalificato). Ricciardo dovrebbe far parte dei convocati, qualche dubbio in più per Boccardi.