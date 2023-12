Attenzione al Riccione: "Vigor, fa vedere chi sei"

di Nicolò Scocchera

Ancora due partite e il girone di andata sarà chiuso. La Vigor cerca continuità dopo la convincente vittoria di Vastogirardi, l’ingrediente principale per chiudere il 2023 con un sorriso. Altrettanto importante sarà il recupero degli infortunati per giocarsela alla pari al cospetto di Riccione e Sambenedettese. Tra i giocatori alla ricerca della forma migliore c’è Antonio Broso. L’ex Alma ha dovuto fare i conti con un dolore lancinante al costato per alcune settimane, nonostante il fastidioso infortunio, l’attaccante vigorino si è rivelato prezioso e decisivo, basti pensare al gol di Fano. A quanto pare però non c’è solo il problema al costato ad impensierire l’attaccante. "Pensavo e speravo di aver lasciato alle spalle il mio periodo sfortunato, invece ci sarà ancora da sudare – dice Broso –. Sicuramente sto meglio rispetto a qualche settimana fa, oggi però ci pensa il dolore al piede a limitarmi. Dovrò stringere i denti in quest’ultima settimana così densa di appuntamenti prima della sosta. Un periodo di riposo sarà fondamentale per recuperare le forze al 100%". Il quadro proposto dal centravanti vigorino in merito alle sue condizioni fisiche è chiarissimo e con altrettanta lucidità e determinazione, Broso descrive gli ultimi due appuntamenti che attendono la sua Vigor. "La partita di domenica sarà un banco di prova importante, affrontiamo una squadra temibile, con tanti elementi validi, seguirà la difficilissima gara contro la Samb – continua l’attaccante calabrese –. A noi interessa solo trovare continuità, la vittoria di Vastogirardi merita un seguito altrettanto soddisfacente, solo così potremo chiudere in maniera positiva questo 2023. Il gruppo sta bene, dobbiamo proporre altre prestazioni di buon livello, proprio come abbiamo fatto nelle ultime uscite. Sono sicuro che alla fine i risultati arriveranno".