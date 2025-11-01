Attenzione granata, c’è il Perugia. Umbri galvanizzati dal primo centro

Il successo sul Livorno nel posticipo serale di lunedì ha sicuramente gasato il Perugia, l’avversario che domani si esibirà al Mannucci. Quel 2-0, maturato interamente dopo l’intervallo, ha interrotto infatti una serie di sette sconfitte consecutive, e, indirettamente, ha permesso al Pontedera di arrivare allo scontro di questa dodicesima giornata ancora fuori dalla zona play out perché ha tenuto il Livorno dietro di un punto. E’ stata anche la prima vittoria stagionale per gli umbri, ancora penultimi in classifica, che in campionato non vincevano dal 27 aprile, ultima giornata del torneo scorso, quando batterono (3-0) proprio il Pontedera, sceso però al Curi già con i play off in tasca e in formazione rimaneggiata.

Il ritorno alla vittoria ha coinciso con l’avvento in panchina del nuovo e terzo allenatore, Tedesco, che segue il debutto di Cangelosi, esonerato dopo 5 giornate nelle quali aveva conquistato nell’ordine 3 pareggi (0-0 col Guidonia, 2-2 a Bra e 1-1 a Gubbio) e due sconfitte (0-2 con l’Ascoli e 3-2 a Ravenna) e l’interregno di Braglia, rimasto in sella anche lui cinque giornate, rimediando solo sconfitte (1-2 con la Sambenedettese, 0-1 con la Pianese, 2-0 a Carpi, 0-1 col Rimini e 3-0 a Pineto). In soli 90’ il nuovo tecnico ha così ottenuto gli stessi punti di quelli conquistati in 10 partite dai suoi due predecessori, riportando entusiasmo in una piazza che crede nella rimonta. Questo entusiasmo, a quanto sembra, non è stato minimamente scalfito dall’eliminazione patita giovedì, l’altro ieri, nei 16esimi di finale di Coppa Italia per mano del Latina ai calci di rigore (dopo l’1-1 al novantesimo), gli stessi ai quali i perugini avevano estromesso il Pontedera nel primo turno della competizione. C’è da dire però che per l’occasione Tedesco ha effettuato del turn over, schierando, tra i dieci uomini di movimento, solo quattro giocatori utilizzati nell’undici titolare contro il Livorno. Ossia: Tozzuolo, Riccardi, Giraudo e Giunti, cui va aggiunto il portiere Gemello. Nell’ultima mezz’ora c’è stato poi spazio per Megelaitis e Montevago e nel quarto d’ora finale per l’ex Bartolomei, tutti giocatori in campo lunedì scorso fin dal primo minuto.

Complessivamente, quello di domani è il confronto diretto numero 15 di campionato, bilancio iniziato nel 1932-33 e che segna un predominio perugino. Sette sono infatti le vittorie degli umbri, delle quali tre nella casa pontederese, contro i quattro successi dei granata, tutti maturati sul proprio terreno di gioco, il primo nel campionato di Prima divisione 1941-42, 1-0, l’ultimo l’anno scorso, 2-1 nel match di chiusura del girone di andata. Completano il quadro tre pareggi, tutti ottenuti al Curi e tutti e tre con il risultato di 1-1, nel 1941-42, nella Serie C del 1950-51 e nel 2023-24.

Stefano Lemmi