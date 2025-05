Attesa per il nuovo allenatore della Robur: Maccarone, Brando e altri in lizza

Sono giorni caldi questi. Non per le temperature massime e minime, ma per l’attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Robur. E di nomi, negli scorsi giorni, ne sono circolati diversi, profili che il direttore sportivo Simone Guerri (foto) ha confermato di apprezzare. I diretti interessati hanno, chi più chi meno, confermato invece un contatto, rimandando però ai giorni a venire, l’esito dello stesso. Il classico ‘vediamo’ insomma.

Massimo Maccarone, in attesa di un serio progetto dopo un anno di stop, è tra questi, lo è anche Lucio Brando che ha terminato la bella cavalcata al Seravezza Pozzi ancor prima di sedersi in panchina per la finale play off. Senza dimenticare Gill Voria, che sulla questione è intervenuto proprio ieri.

Altri profili accostati alla Robur quelli di Giuseppe Magi, a oggi impegnato ai play off di Eccellenza con il Montecchio, più volte vincitore della Serie D, e Tommaso Bellazzini, che si è reso protagonista, nell’ultima annata, alla guida del Ghiviborgo. Su quest’ultimo, stando ai rumors di mercato, ci sarebbero lo stesso Seravezza (accostato ai lucchesi anche l’ex Siena Lelli) e pure la Pianese. Il club amiatino ha però sotto contratto Formisano, subentrato in corsa a Prosperi e fautore della conquista dei play off. Un rapporto arrivato al capolinea? Tutto da vedere. Secondo Tmw, comunque, su Formisano ci sarebbe il Novara.