Attese anche le formazioni bergamasche. Le bresciane in “pole“ . Desenzano vuole la C

Dopo il gustoso “antipasto“ della Coppa Italia, è arrivato il momento di affrontare un campionato che si preannuncia molto avvincente e con tanti motivi di interesse. A cominciare dalla nuova suddivisione tra le squadre bresciane e bergamasche, separate ed inserite nei gironi B e D. Il primo è a maggioranza orobica e comprende Brusaporto, Villa Valle, Real Calepina, Virtus Ciserano e Scanzorosciate. Il Breno è l’unico “infiltrato“ bresciano, così come la Trevigliese è la sola bergamasca nell’inedito girone D, dove affianca il terzetto made in Brescia formato da Desenzano, Pro Palazzolo e dalla matricola Rovato Vertovese. Un raggruppamento che pone ai nastri di partenza autentici colossi come Piacenza e Pistoiese, senza dimenticare contendenti ambiziose come Pro Sesto e Tuttocuoio. Al di là della dichiarata intenzione della neopromossa società brescian-bergamasca di puntare alla salvezza, rimane il guanto di sfida lanciato dal Desenzano che non ha mai fatto mistero di puntare alla prima, storica promozione in serie C. Ambizioni dichiarate per la formazione di mister Gaburro, ma in sede di mercato è stata molto attiva pure la compagine palazzolese, che ha affidato al confermato Didu un organico dalle indubbie potenzialità.

Se i pronostici nel girone D sembrano abbastanza definiti, il raggruppamento B si presenta al via con una situazione in evoluzione. Ci sono alcune contendenti che meritano un occhio di riguardo (Caldiero, Varesina, Pavia, per non parlare del Milan Futuro), ma, oltre ad un Breno che può fare bene, Brusaporto e Villa Valle sono pronte a guidare le "cugine bergamasche" verso le zone nobili della classifica. Una corsa lunga e difficile, che sarà aperta oggi dall’anticipo tra Chievo e Scanzorosciate e vivrà una domenica intensa con il big-match Piacenza-Desenzano in grande evidenza in una prima giornata che proporrà anche Pro Palazzolo-Rovato Vertovese e Sant’angelo-Trevigliese nel girone D e Breno-Castellanzese, Nuova Sondrio-Brusaporto, Virtus Ciserano-Casatese e il derby Real Calepina-Villa Valle nel girone B.

Luca Marinoni