Atti vandalici. Treno devastato da tifosi del Mantova

Rifiuti e decine di bottiglie e lattine di birra vuote sui sedili, nei corridoi, nei vani portabagali; pavimenti imbrattati e toilette intasate. Si presentava così sabato il regionale di Trenitalia Tper 22479 Mantova - Modena, al termine del viaggio di circa 700 tifosi della squadra virgiiana diretti in Emilia per la partita in programma allo stadio Braglia. Lo riporta un comunicato di Ferrovie dello Stato. Prima della partenza- si sottolinea - è stato fatto un filtro a terra per il controllo del possesso del regolare biglietto. Durante il viaggio si sono verificati atti vandalici che hanno comportato soste prolungate nelle stazioni di fermata e due stop non programmati del treno con conseguenti ritardi sulla linea.