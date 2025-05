Audax Casinalbo festeggia la promozione in Seconda categoria

"Madonna di Sotto, Audax di sopra". Recita così uno degli striscioni con cui i tifosi dell’Audax Casinalbo hanno festeggiato domenica la promozione in Seconda categoria, a coronamento di un magnifico duello proprio con la Madonna di Sotto che ha caratterizzato tutta la stagione di Terza ’A’. Un’annata da record per la truppa di mister Jacopo Sangermano, che ha messo in bacheca la doppietta campionato-coppa. "Siamo arrivati al traguardo – spiega il tecnico – dopo una stagione infinita da oltre 40 gare. La Madonna di Sotto è stata una grande rivale, eravamo dispiaciuti per la sconfitta di sette giorni fa nello scontro diretto, loro hanno meritato ma i ragazzi hanno ricaricato subito le pile. Non c’è stata mai paura di non farcela in queste ultime gare e sappiamo di essere entrati nella storia dell’Audax, che mai in Terza aveva vinto campionato e coppa. Il momento chiave della stagione? Penso a due gare, il 3-1 sul San Francesco dopo che eravamo sotto e il 4-2 dell’andata sulla Madonna, quando loro erano primi e sembravano non avere rivali".

La chiusura è per una dedica e per il futuro. "La dedica come abbiamo scritto sulle maglie è per Alessandro Borghi, che da lassù è stato al nostro fianco e per tutta la società. Il mio futuro? Io sono felice qui, c’è stato qualche messaggio coi dirigenti e penso che andremo avanti insieme".

d.s.