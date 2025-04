Audax Casinalbo trionfa nella Coppa Ghirlandina, battuta la Novese

audax casinalbo

1

novese

0

AUDAX: Benedetti, Gozzi (61’ Serra), Bertelli, Girardis, Oleari, Simonetti, Guidetti (87’ Mazzanti), Bondi, Casari (92’ Dabre), Martella, Dotti (74’ Baracchi). A disp.: Cuoghi, Lusvardi, Franzoni, Calò, Cavalieri. All. Sangermano

NOVESE: Alfieri, Sabato (73’ Galli), Di Marzo (75’ Caramaschi), Chhida, Mazzali, Navi, Di Clemente, Solvino (73’ Diallo), Cerchiara, Pagliani, Equabile (80’ Salvioli). A disp.: Viperino, Lotito, Lupino, Mondini, Sarno. All. Lanfredi

Arbitro: Resta di Finale

Reti: 55’ Casari

Note: ammoniti Bondi, Sabato, Equabile

La Coppa ’Ghirlandina Città di Modena’ di Terza categoria finisce nella bacheca dell’Audax Casinalbo (foto), che nella finale del ’Rognoni’ ha piegato la Novese nella sfida fra le due corazzate in vetta ai due gironi di Terza categoria.

Decisivo il lob di Casari, imbeccato al 55’ da Girardis, vano poi è stato l’assalto finale della Novese, al primo ko stagionale. Fa invece festa sotto ai suoi tanti tifosi l’Audax, che infila la 19esima vittoria consecutiva fra campionato e Coppa di questa stagione, anche se per il salto in Seconda si dovrà attendere visto che le 9 vincenti delle 9 coppe provinciali nella lista ripescaggi sono dietro alle 14 vincenti dei playoff.

"Per quello che stanno facendo i ragazzi – racconta mister Jacopo Sangermano, 28enne tecnico dell’Audax – meriterebbero di poter già festeggiare la Seconda. Ma questa vittoria ci darà ancora più morale per un finale di stagione molto intenso e la vogliamo dedicare ad Alessandro Borghi, nostro ex giocatore scomparso a dicembre: gli avevamo promesso che avremmo portato l’Audax in Seconda e questo primo passo è per lui". L’Audax è in vetta alla Terza ’A’ a +3 sulla Madonna di Sotto a 4 gare dalla fine, fra cui lo scontro da giocare a Sassuolo. "Siamo già oltre le 35 gare stagionali – prosegue – più che una squadra di Serie A… Ma anche la Madonna di Sotto è molto forte, è un duello bellissimo e prima dello scontro diretto penso che già domenica, loro con la San Francesco e noi a Serra dopo la fatica di mercoledì, si potrà capire come andrà a finire".

Intanto l’Audax sa di avere un tifoso in più collegato via social dall’altra parte del mondo, il popolare Fabrizio ’Gazza’ Schedoni, zio di Sangermano e per anni leader della Torcida di Modena Volley. "Lo invidiamo tutti – conclude –, perché mio zio segue l’Audax dalla spiaggia di Rio e noi qui in mezzo all’umidità di Casinalbo…".

Davide Setti