Audax Rufina-Pontassieve. Il derby visto dai due allenatori: "Conterà soprattutto la testa"

Domani al comunale "Fabio Bresci" di Rufina si alza il sipario per l’atteso derby fra l’Audax Rufina e il Pontassieve, una delle sfide più sentite della 4ª giornata del girone C di Promozione. Una partita di campanile che, come sempre, richiamerà sicuramente un pubblico delle grandi occasioni. La Rufina, in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Fiesole, affronta il derby senza l’attaccante Di Vito, infortunato, e l’allenatore Luca Tognozzi, squalificato.

Sull’altra sponda, il Pontassieve del tecnico Maurizio Bonini, forte di due pareggi consecutivi contro Lebowski e Casentino Academy, si presenta al completo, pronto al duello per non deludere le aspettative dei propri tifosi. Abbiamo chiesto ai due allenatori, Tognozzi e Bonini, come intendono gestire la pressione del derby e quale mossa tattica sul campo può fare la differenza.

Luca Tognozzi (allenatore Rufina): "Il fascino del derby rende la sfida molto diversa dalle altre. La troppa pressione a volte può giocare brutti scherzi dal punto di vista emotivo: spero che non accada alla mia squadra. Contro un Pontassieve forte in tutti i reparti, composto da elementi di spessore, non serviranno mosse tattiche. Quello che occorrerà sarà una grande prestazione in campo per conquistare un buon risultato, utile non solo a riscattare la delusione precedente, ma anche per fare un regalo alla nostra tifoseria".

Maurizio Bonini (allenatore Pontassieve): "Sono sempre partite particolari, con una storia a parte che non tiene conto delle classifiche o quant’altro. Sicuramente non sarà una partita puramente tattica, ma più una sfida a livello mentale. Chi avrà la fortuna e la bravura di impostare meglio la gara, avrà sicuramente più chance. Noi la stiamo preparando nel migliore dei modi, consapevoli che è un derby importante che il nostro ambiente segue da quando è stato compilato il calendario".

