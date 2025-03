Aurora Treia a tutto gas. Scatto in zona playoff

Aurora Treia

4

Palmense

2

AURORA : Testa, Ballanti, Dominino, Romagnoli F (58’ Pottetti), Marini, Bartolini, Giuli (65’ Bonifazi), Garcia F, Arias (90’ Cacciamani), Borrelli (92’ Asteroidi), Wali (79’ Garcia M). A disp.: Tiberi, Filacaro, Bontempo, Allegretti. All.: Nocera.

PALMENSE: Osso, Fuglini, Goxhaj, Gregonelli, Basili (59’ Paniccià), Finucci, Nazziconi F (72’ Pelliccetti), Haxhiu, Frascerra, Nazziconi M, Moretti. A disp.: Iommi, Capodacqua, Compieta, Del Rosso, Selita, Pierangeli. All.: Cardelli.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 4’ rig. e 40’ Borrelli, 15’ F. Garcia, 31’ Haxhiu, 17’ st Moretti, 43’ st Arias.

L’Aurora, imbattuta da un girone, entra nei playoff e fa subito capire alla Palmense quali siano i suoi intendimenti. Al 4’ Borrelli trasforma il rigore e l’Aurora parte con il piede giusto. Al quarto d’ora Facundo Garcia sfiora il raddoppio con un tiro che lambisce il palo. Poco dopo (23’) lo stesso giocatore fa centro quando contrasta in modo vincente il tentativo di Osso di dribblare l’avversario. La Palmense reagisce e accorcia le distanze (31’) quando Haxhiu disegna da punizione una traiettoria che non lascia scampo a Testa. L’Aurora non ci sta e Borrelli segna la doppietta (40’) con un gran destro dalla distanza: i locali tornano così sul doppio vantaggio. Nella ripresa il ritmo si abbassa, l’Aurora gestisce il vantaggio impedendo alla Palmense di riaprire i giochi. Ma è Moretti (17’ st) a riaprire la partita quando trasforma il cross di Frascerra in gol. Ospiti pericolosi con Paniccià e nel finale Osso sbaglia il disimpegno e mette il pallone tra i piedi di Arias che non può fallire il gol del 4-2 finale.