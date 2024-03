Aurora Treia battuta. All’Appignanese tre punti importanti

Appignanese

1

Aurora Treia

0

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio (75’ Galassi), Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni (54’ Zitti), Gagliardini N, Pistelli, Medei (63’ Pierantonelli), Raponi (78’ Lasku). All.: Cantatore.

AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti (49’ Filacaro), Cervigni, Petruzzelli, Armellini, Palazzetti, Fratini, Ghannaoui, Andreucci, Massini (69’ Capponi), Ferreyra (49’ Cela). All.: Moretti.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Rete: 25’ Raponi.

Note: espulso Gagliardini E.

L’Appignanese vince una sfida importante per la salvezza. Al 25’ Gesuelli fa partire un bell’assist per Raponi il cui colpo di testa non lascia scampo al portiere. Appignanese in vantaggio. Al 31’ Aurora pericolosa con Andreucci che colpisce la traversa, il giocatore al 38’ reclama il rigore per un presunto tocco di mano.

Nella ripresa ci prova al 79’ Ghannoui con Pettinari abile ad evitare guai. L’Appignanese può chiudere la gara all’81’: contropiede di Lasku la cui conclusione è respinta da Frascarelli. Nel finale l’Aurora tenta il tutto per tutto con l’Appignanese che chiude ogni varco.

Il triplice fischio arriva dopo sette minuti di recupero scanditi dal nervosismo, la compagine locale ne fa le spese e perde Edoardo Gagliardini per espulsione.

Seconda sconfitta esterna consecutiva per l’Aurora che scivola a quattro lunghezze dalla salvezza diretta. Successo importantissimo per i mobilieri che agguantano il quarto risultato utile di fila.