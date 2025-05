Aurora Treia sfida Palmense nei playoff di Promozione: obiettivo vittoria

"Dobbiamo vincere per proseguire il cammino nei playoff in una partita ricca di insidie". Francesco Nocera, allenatore dell’Aurora Treia, guarda al match di oggi alle 16.30 a casa della Palmense nella prima gara di playoff del campionato di Promozione. "Affrontiamo – spiega – chi ha conteso la testa del campionato al Trodica e giocheremo sul suo campo dove è imbattuto avendo vinto 11 gare e pareggiate 4". Per l’Aurora Treia non ci sono alternative se non la vittoria a casa della seconda in classifica. "Ciò alza il livello di difficoltà rispetto alla gara di campionato e per di più giocheremo a casa loro. Noi giocheremo tranquillamente sapendo di dovere fare almeno un gol in più degli avversari nell’arco di 120 minuti".

Nell’altro playoff il Casette Verdini andrà a fare visita all’Azzurra Colli. "A questa fase – spiega Nocera – sono arrivate squadre forti, il Casette Verdini ha battuto in trasferta il Porto Sant’Elpidio che per tutta la stagione è stato dentro i playoff. Ci siamo anche noi dopo una significativa rimonta nel girone di ritorno". Il tecnico è soddisfatto del percorso dalla squadra al di là del fatto di avere conquistato i playoff. "Ho trovato un gruppo che non avevo costruito, poi a dicembre abbiamo operato qualche innesto, ma tutti hanno sposato il mio modo di vedere calcio, si sono subito calati nel lavoro per migliorare i difetti e fare ogni settimana un passo avanti dando continuità ai risultati. Alla fine abbiamo infilato 17 risultati utili".

Ora c’è da stare attenti alla Palmense. "Si tratta di una formazione costruita molto bene e che può contare su elementi di valore in ogni reparto, ciò per dire che dovremo stare attenti al complesso. A ciò aggiungiamo che durante le soste hanno ricaricato le pile e recuperato giocatori di qualità". Sarà indispensabile un’Aurora Treia che sappia subito calarsi nella partita. "Affronteremo la Palmense – conclude Nocera – sul suo campo dove non ha mai perso, in un campo dalle dimensioni ridotte, gibboso che conoscono meglio di tutti, ma noi dovremo subito adeguarci al tipo di partita".