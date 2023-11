Avane, esame La Corte. Il Ponte a Elsa vuole il tris

Tra impegni di campionato e coppa quello odierno sarà un altro venerdì ricco di gare per le squadre locali di 3ª Categoria. Partiamo proprio dalla Coppa Provinciale di Firenze, dove alle 21 al Michelucci di Ponzano si affrontano i padroni di casa e il Giovani Fucecchio 2000. Si tratta del match decisivo per stabilire la qualificata agli ottavi di finale del triangolare comprendente anche il già eliminato Avane. In classifica i bianconeri fucecchiesi hanno 3 punti e il Ponzano uno. Empolesi che torneranno poi in campo lunedì prossimo alle 21 a Cascina contro il Marciana per la quarta giornata di campionato del torneo pisano, dove invece il Giovani Fucecchio 2000 osserva il proprio turno di riposo. Sempre per quanto riguarda il campionato, invece, nel girone A di Firenze il Capraia sarà di scena alle 21.15 al Ballerini di Campi Bisenzio contro il Firenze Nord, che ha 7 punti in meno e non ha ancora mai vinto in casa. Per il raggruppamento B di Pisa, invece, la capolista imbattuta Calasanzio ospita alle 21 a Pagnana il fanalino di coda Porta a Lucca, ancora fermo a zero.

L’unico incontro di domani vedrà protagonista l’Avane, che alle 15 al Gavazzi riceverà i pisani de La Corte. Entrambe sono imbattute. Domenica in campo tutte le altre. Nel girone fiorentino trasferta proibitiva per lo Sporting Lazzeretto a Lastra a Signa contro la capolista a punteggio pieno La Lanterna (fischio d’inizio alle 14.30), mentre il Marcialla andrà a far visita alle 17 a Firenze alla Cattolica Virtus. Infine, il Serravale ospiterà alle 14.30 al Brandani di Montelupo il Carraia. Chiudiamo con la trasferta del Ponte a Elsa, nel girone pisano, a Pisa contro la Freccia Azzurra. Biancorossi a caccia del tris dopo le prime due vittorie consecutive.

Simone Cioni