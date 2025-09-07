Avanti Robur! Debutto contro il Tau. Bellazzini: "Dico grazie ai nostri tifosi"

Il momento è arrivato: la Robur, questo pomeriggio, debutterà in campionato contro il Tau Altopascio, tra le mura amiche del Fanchi: "Non un vantaggio, ma un piacere" dice l’allenatore bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto).

"Ci presentiamo all’impegno dopo una buona settimana di lavoro – spiega il tecnico –. I ragazzi ci hanno messo impegno e dedizione, come del resto hanno fatto fin dal primo giorno. La condizione, in generale, è buona. Il Tau è una società virtuosa, che nel tempo ha dimostrato grandi serietà e organizzazione. L’anno scorso, la squadra ha lottato per vincere il campionato e anche quest’anno n questa stagione è alla conquista dei primi posti in classifica. Maraia, poi, è un mister esperto, che ha allenato anche in categorie superiori. So che a Siena ha vinto quattro volte su cinque, cercheremo di invertire la rotta".

Tra le fila del Tau Altopascio anche Edoardo Nottoli, che Bellazzini ha avuto lo scorso campionato al Ghiviborgo. "E’ un ragazzo straordinario – ha detto il tecnico del Siena –, oltre che un giocatore molto bravo. Dovremo stare attenti, nel caso in cui dovesse giocare, può essere un pericolo".

In bianconero sono approdati, nelle ultime battute di mercato, Bellavigna e Lipari. "Si sono integrati rapidamente – ha affermato Bellazzini –, sia per merito proprio che del gruppo che ha saputo facilitare il loro ingresso. Dove può giocare Lipari? La formazione la deciderò all’ultimo, Mirko sicuramente può offrire diverse soluzioni".

"E’ vero, abbiamo allestito una rosa in cui la parola che regna sovrana è competitività – ha aggiunto Bellazzini –, una caratteristica fondamentale per innalzare il livello. Il gruppo è omogeneo e tutti possono competere alla maglia titolare. Sono contento dei 22-23 giocatori che ho a disposizione, tutti possono scendere in campo in qualsiasi momento".

"Contento", il mister della Robur, lo è anche per la riposta che hanno dato i tifosi: 1206 gli abbonamenti sottoscritti, un messaggio di fisucia nei confronti della squadra.

"Una bellissima risposta – le sue parole –. E’ bello vedere quanto attaccamento ci sia. Come ho detto dal giorno della mia presentazione, uniti saremo più forti. L’apporto della gente sarà fondamentale, la compattezza dell’ambiente è un fattore sicuramente positivo".

Parola, quindi, al campo e agli spalti per l’esordio in campionato di un Siena che pensa positivo.