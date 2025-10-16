Avanti Robur! Zanoni suona la carica: "Il prossimo mese ci darà chi siamo"

Essere in vetta è una bella soddisfazione. Ma c’è ancora così tanta strada da fare che i bianconeri non si concedono a facili entusiasmi. Anzi, è sull’errore che verte l’attenzione, la volontà quella di non commetterne più. L’obiettivo "arrivare il più in alto possibile e rialzare la testa a maggio" dice il difensore bianconero, Enrico Zanoni (nella foto). Partiamo dalla fine: Siena-Cannara. "Nel primo tempo non siamo stati brillanti come nelle partite precedenti, nell’intervallo ci siamo guardati in faccia, ci siamo sistemati e nella ripresa siamo venuti fuori, rendendoci più pericolosi, concedendo meno e abbiamo portato a casa il risultato. Possono capitare, a volte, delle partite più sporche, l’importante è uscire dalle difficoltà da grande gruppo".

Finora nessuno è mai riuscito comunque a mettervi sotto. "E’ vero, ma quei minuti con il Cannara sono stati troppo caotici; non so se si è visto da fuori, ma abbiamo accusato l’aggressività degli avversari. Siamo felici di aver dato continuità ai risultati e alle vittorie, ma dobbiamo anche essere consapevoli di dover correggere certi errori". Domenica la trasferta a Sansepolcro: che gara si aspetta? "Giocheremo fuori, ma i nostri tifosi, sempre presenti, ci faranno pesare meno il fatto di essere gli ospiti. Le dimensioni del terreno di gioco non saranno a nostro favore: è un campo piccolo rispetto a quello a cui siamo abituati, simile a quello di Scandicci in cui la partita è stata bloccata. I nostri principi di gioco saranno comunque gli stessi. Il Sansepolcro è una squadra compatta, aggressiva: siamo attesi da una sfida tosta".

Due trasferte, poi la gara casalinga con il Prato, poi il Foligno, il San Donato Tavarnelle e il derby di Grosseto. "Il prossimo mese sarà decisivo, o se non altro ci dirà quello che siamo. Noi però dobbiamo pensare di partita in partita". Due sole reti subite: il Siena ha la miglior difesa del girone. "Fa piacere ed è motivo di orgoglio, ma il merito è di tutti. Siamo una squadra che inizia a difendere dall’attaccante. Se Michielan imposta con i piedi come un centrocampista, Giannetti e Menghi sono i primi difensori".

E’ soddisfatto, a oggi, della sua stagione? "Sento tanta fiducia e questo mi spinge a dare sempre di più. Siamo un gruppo giovane, ma che sa quello che fa. Io ho 26 anni e nel calcio uno della mia età inizia ad avere una discreta esperienza. Come Somma, Cavallari, Giannetti, sono un po’ una chioccia: il mio compito è anche introdurre i giovani nel calcio dei grandi, perché possano esprimere al meglio il loro potenziale".

Angela Gorellini