Avanti tutta. Il presidente Pazzarelli elogia la nuova Sangiustese: "Diamo continuità ai risultati per stare attaccati alla zona playoff»

"Diamo continuità ai risultati per rimanere attaccati alla zona playoff e toglierci così delle soddisfazioni". Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese,...

di LORENZO MONACHESI
31 ottobre 2025
Strupsceki con Pazzarelli

"Diamo continuità ai risultati per rimanere attaccati alla zona playoff e toglierci così delle soddisfazioni". Marco Pazzarelli, presidente della Sangiustese, guarda al futuro dei rossoblù che domenica dovranno vedersela con l’Urbino. "Una gara difficile – aggiunge – in un campionato equilibrato dove non c’è mai nulla di scontato". La Sangiustese è partita molto male in campionato. "Magari – osserva il presidente – non meritavamo di perdere le prime partite quando subivamo gol al primo tiro, poi c’è stato il cambio di allenatore con l’arrivo di Sansovini e la squadra ha iniziato a fare risultati, magari non siamo stati sfortunati come prima, e ciò ha trasmesso fiducia ai giocatori".

La Sangiustese ha così scalato la classifica. "Siamo a 3 punti dalla vetta ma anche a 4 lunghezze dai playout, il fatto è che siamo agli inizi di un campionato in cui non ci sono formazioni materasso e ogni partita nasconde delle insidie. È un torneo equilibrato in cui ci sono 2-3 formazioni come K Sport, Trodica e Fermana che sono più attrezzate". E adesso la Sangiustese vuole proseguire sulla strada tracciata. "Siamo soddisfatti – conclude il presidente Pazzarelli – anche perché possiamo contare su alcuni ragazzi che si stanno dimostrando essere molto interessanti".

