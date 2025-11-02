Avanti tutta. L’allenatore Buratti carica il suo Trodica: "Oggi dobbiamo andare a 200 all’ora»

"Affrontiamo una squadra la cui classifica è falsa perché il Chiesanuova vale molto di più". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, avverte i giocatori sulle insidie della gara. "Dovremo fare i conti – aggiunge – con un avversario di categoria e che ha una grossa fame di punti, come del resto anche noi". La squadra di Buratti veleggia nelle zone alte della classifica. "Ma siamo in ritardo da altre formazioni, giochiamo in casa, essere umili e tenere un grande ritmo. I miei si sono allenati bene, sono recuperati Bellusci, Misuraca e Susic rientra dalla squalifica. Non ci sarà Panichelli per infortunio". Il Trodica dovrà comunque stare attento. "Loro sono abili sulle palle alte con Monaco e Hernandez, hanno in attacco Perri che è molto abile in area, poi c’è Mongiello. Ma più che ai singoli dovremo prestare attenzione alla squadra che conosce bene la categoria, che gioca assieme da anni e sa come affrontare un certo tipo di gare". Ma anche il Trodica sa che sarà una partita particolare per gli ospiti desiderosi di lasciare l’ultimo posto. "Ma è una gara importante anche per noi, dovremo andare a 200 all’ora. Dobbiamo dare continuità ai risultati considerando che poi siamo attesi da due partite difficili contro Urbania e Urbino".