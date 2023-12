Vittoria per 0-1 contro l’Avellino, la Lucchese vola in semifinale di Coppa Italia

Avellino, 13 dicembre 2023 – La Lucchese grazie al gol messo a segno da Yeboah nel primo tempo supplementare accede alla semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio a reti bianche contro il fanalino di coda Fermana, la Lucchese torna di nuovo in campo contro l’Avellino. Il tecnico rossonero schiera quei giocatori che non hanno trovato molto spazio per il momento, con Gucher centrale difensivo. Partono meglio i toscani al 1’ con Djibril, che prova subito a mettere le cose in chiaro con Pane. L’Avellino si fa vedere poco dopo al 6’ con Sgarbi. Alla mezz’ora di nuovo Lucchese pericolosamente in avanti con Guadagni, ex di turno, che cerca il gol, ma Pane devia in angolo. L’Avellino cresce soprattutto negli ultimi dieci minuti e centra addirittura una traversa con Benedetti al 41’ con Coletta che comunque era sul pallone. Il primo tempo termina con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, dando vita ad una partita con diversi capovolgimenti di fronte. Sicuramente l’occasione più importante è capitata ai padroni di casa, ma la Lucchese dal canto suo non ha assolutamente demeritato, ma anzi ha avuto le situazioni giuste per passare in vantaggio. La ripresa inizia con l’ingresso in campo di Tiritiello al posto di Benassai E come ad inizio primo tempo partono meglio i ragazzi di Gorgone che al 3’ ci provano con Sueva. L’Avellino torna a farsi vedere al 9’ con Dall’Oglio, a la sua conclusione termina di poco a lato. La partita non decolla e così si va ai tempi supplementari, la terza volta consecutiva per la Lucchese. Ed i rossoneri al 6’ riescono a sbloccare il match con Yeboah che si fa trovare pronto sulla palla che torna in campo dopo che Magnaghi aveva colpito il palo su passaggio di Rizzo Pinna. La reazione dell’Avellino è molto sterile e non crea pericoli per la porta rossonera, la Lucchese dal canto sua è brava a gestire il vantaggio, senza mai scomporsi. E al fischio finale inizia giustamente la festa con il centinaio di tifosi giunti da Lucca.

Tabellino

Avellino Lucchese 0 – 1

AVELLINO (3-5-2): Pane; Casarini, Benedetti, Mulè; Sannipoli (13’ pts D’Amico), Dall’Oglio (37’ st Cancellotti), Pezzella (37’ st D’Angelo), Maisto (27’ st Mazzocco), Falbo; Sgarbi (2’ sts Fusco), Marconi (27’ st Gori). (A disp.: Pizzella, Rigione, Armellino, Palamara, Nosegbe). All. Pazienza.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Merletti, Gucher, Benassai (1’ st Tiritiello); Sueva (24’ st Quirini), Djibril, Tumbarello (10’ pts Cangianiello), Visconti (1’ pts Perotta); Guadagni (39’ st Rizzo Pinna), Yeboah, Romero (24’ st Magnaghi). (A disp.: Berti, Chiorra, Toma, Russo, Quochi, Leone). All. Gorgone.

Arbitro: Lovison di Padova.

Rete: 6’ pts Yeboah.

Note: prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per l’ex giocatore Antonio Juliano; angoli 6-6; ammoniti Djibril, Yeboah, Magnaghi, Merletti, Perotta e Pane; recupero 2’ pt, 5’ st, 1’ pts, 1’ sts.