Aveva 49 anni. La scomparsa di Roberto Melani. Lutto nella comunità degli ultras

In una comunità come quella degli ultras, ogni singolo elemento è necessario per comporre un gruppo vincente. Sugli spalti, durante le partite, ma non solo, anche nella vita di tutti i giorni. Ed è proprio per questo che la scomparsa di Roberto Melani, avvenuta due giorni fa, ha lasciato una crepa enorme nel cuore di molti sostenitori della Pistoiese. Melani, che avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni, ai colori arancioni era legatissimo. Presente in casa e in trasferta, nelle vittorie e anche e soprattutto nelle sconfitte. Sempre a prescindere dal risultato. A causarne la scomparsa un arresto cardiaco fulminante. Una perdita che ha lasciato un grande vuoto nella comunità locale poiché la famiglia Melani è molto conosciuta tra Pistoia e la provincia in quanto, dal 1988, porta avanti l’attività de ‘L’ortolano di Vignole’, che ha sede in via IV novembre nella piccola frazione alle porte di Quarrata.

Al funerale, celebrato nella mattinata di ieri alla chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole, non sono mancati i ricordi di chi, per oltre trent’anni, ha condiviso con Roberto Melani le vittorie e le sconfitte della Pistoiese. Anche lo stesso club arancione ha voluto ricordarne la scomparsa con una nota sui canali ufficiali.

MF