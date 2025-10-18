Aveva 67 anni e viveva in provincia di Varese con la famiglia. Un personaggio da sempre molto amato dalla tifoseria. Addio a Quercioli, amaranto negli anni d’oro. Con lui in campo Coppa Italia e promozione in B

di Luca Amorosi

Una brutta notizia ieri mattina ha scosso gli appassionati amaranto: è morto, infatti, Massimo Quercioli, ex difensore amaranto dal 1976 al 1982. Si è spento all’età di 67 anni, dopo una lunga malattia a seguito di un malore che lo aveva colpito poco dopo la sua ultima apparizione ad nel 2022, in occasione delle celebrazioni per il quarantennale della promozione in B del 1982, di cui fu uno dei protagonisti.

Originario di San Giustino Valdarno, dove la famiglia era titolare di una storica gelateria, Quercioli prendeva tutti i giorni il pullman per andare a scuola e poi agli allenamenti ad : era cresciuto, infatti, nelle giovanili del Cavallino rampante, sotto l’ala di due autentiche istituzioni del calcio ad come Miro Scatizzi ed Ercole Talusi, fino a esordire in prima squadra nel campionato di serie C1 1976/77, ad appena 18 anni, nella trasferta di Teramo, in una gara terminata a reti bianche.

Avrebbe vestito la maglia amaranto per sei stagioni, fino a quella culminata, appunto nel 1982, con la promozione in serie B con Angelillo in panchina: in quell’annata collezionò 22 presenze, compagno di calciatori amatissimi come Butti, Doveri, Gritti, Malisan, Mangoni, Zanin, Zandonà, Pellicano e, ovviamente, Menchino Neri.

Un anno prima, aveva anche vinto la Coppa Italia Semi-Pro nel doppio confronto contro la Ternana in finale, quando disputò da titolare entrambe le sfide. Con l’, complessivamente, ha raccolto 106 presenze.

In carriera, ha vestito anche le maglie di Varese in B e Akragas, Montevarchi e Nola tra serie C e serie D. Da calciatore, era un difensore arcigno in marcatura ma elegante nelle movenze.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, si era trasferito a Gavirate, in provincia di Varese, dove lavorava in un’azienda di distribuzione di bevande e viveva con la sua numerosa famiglia. Lascia, infatti, la moglie Medi, le figlie Sara e Giulia con Laura, Nicla e Jessica e i nipotini Edoardo e Thomas.

Anche l’ sempre nella giornata di ieri lo ha ricordato con un comunicato di cordoglio sul proprio sito ufficiale. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze anche dalla nostra redazione.