"Avis e Atletico favorite"

La seconda giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare sette vittorie (come la settimana precedente) di cui cinque ottenute da chi giocava in casa. 17 i gol realizzati. Tre le squadre che hanno vinto le prime due partite: Atletico Mondolfo, Avis Montecalvo e Audax Piobbico e tre le compagini a zero punti: Osteria Nuova, Muraglia e Avis Sassocorvaro. Di rilevo i successi esterni del Pantano (0-1 a Mercatello) e della Falco Acqualagna (0-3 a Macerata Feltria). Inviolata la porta della Maior. Mattia Maramonti classe 1998 portiere della Maior è rimasto l’unico imbattuto del girone. La squadra che ha segnato più gol è quella dell’Atletico Mondolfo, ben 9 reti in due gare. Il Club che invece ancora non conosce la via della rete è quello del Muraglia.

Il commento. Per Emiliano Cappelli, "un torneo molto difficile, ci sarà da lottare tutte le domeniche. Due squadre a punteggio pieno, ma è presto per la giusta valutazione delle squadre, sembra che tutte siano attrezzate. Di certo sarà molto impegnativo. Per la vittoria finale ci sono l’Atletico Mondolfo, l’Avis Montecalvo, penso che queste siano le squadre che abbiano qualcosa in più assieme alla Maior che ha fatto un’ottima squadra. Dovrebbero essere queste tre quelle più accreditate, ma sarà il campo a dirlo, ci può essere sempre la sorpresa".

I bomber. Dopo 180 minuti di gioco al comando della speciale classifica cannonieri con 3 reti (segnate alla prima giornata) c’è Francesco Maria Messina dell’Atletico Mondolfo 1952, classe 1985 bomber esperto e particolarmente proficuo (ha già superato le 200 marcature). Dietro Messina con 2 reti a testa ci sono tre attaccanti: Niccolò Orciani (pure lui dell’Atletico Mondolfo), Federico Balducci (A.Montecalvo) e Soren Azalian (Olimpia Macerata Feltria). Seguono con 1 gol a testa ben 32 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Scotti (Avis Montecalvo), 2)Palazzi (Muraglia), 3)Antinori (Maior), 4(Radi (Osteria Nuova), 5)Londei (Peglio), 6) Magi (Csi Delfino), 7)Tombini (Real Altofoglia), 8)Pieretti (Audax Piobbico), 9)De Gennaro (Pantano), 10) Bucefalo (Falco Acqualagna), 11)Orciani (Atletico Mondolfo). All.E.Cappelli (Falco Acqualagna).

Mercato. Dopo alcune stagioni in Prima categoria nella Falco Acqualagna, è notizia di ieri, Emiliano Bartoli, centrocampista, specialista nei calci piazzati, classe 1980, si è accasato nella Pergolese che milita nel campionato di Promozione. Amedeo Pisciolini