Avis Sassocorvaro vs Olimpia Macerata Feltria: sfida decisiva per la promozione

Nel girone A a tre giornate dal termine il vantaggio della capolista Avis Sassocorvaro sulla più diretta inseguitrice (l’Olimpia Macerata Feltria) è di 9 punti e domenica prossima le due si incontreranno tra loro. Il Sassocorvaro ha due risultati su tre per festeggiare e salire cosi nella categoria superiore ma di fronte troverà un avversario forte e in salute e quindi sarà un match tutto da seguire. All’andata finì 1 a 1 e sugli spalti di Macerata Feltria c’era 800 spettatori. "Questa volta considerando anche che nei dilettanti domenica prossima giocheremo solo noi penso che ci saranno almeno 1000 spettatori – spiega il presidente del Sassocorvaro Adriano Montanari – vengo ora da una riunione con i carabinieri per organizzare i servizi, speriamo che sia una bella giornata di sport".

"Proveremo a rimandare la festa all’Avis – dice dalla parte del Macerata Feltria il direttore generale Riccardo Vergari – ancora la matematica non ci condanna, ci certo sarà una partita difficile ma bella e sicuramente un bello spot per la categoria e il calcio in generale". In terza piazza il Casinina (a meno 22) che nell’ultima giornata ha scavalcato la Vadese. Fanalino di coda il Montelabbate. A caratterizzare il turno le 6 vittorie di cui 3 in trasferta. 19 le marcature, 3 in più della settimana precedente.

I numeri. L’attacco più prolifico è dell’Avis Sassocorvaro (48 reti), club che vanta anche la miglior difesa (19 gol subiti) ed è soprattutto l’unico imbattuto del girone, La difesa più perforata è quella del Montelabbate (61). La Vadese dopo 9 risultati utili consecutivi domenica contro un volitivo Cantiano ha riassaporato l’amarezza della sconfitta.

I bomber: 14 reti: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto).13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria). 11 reti: Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro), Nicola Bravi (Vadese), Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Soren Azalian (O.Macerata Feltria).10 reti: Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Diego Sanchini (Ca Gallo) e Moustapha Ndiaye (Piandimeleto). 9 reti: Luca Torregiani Battazzi (Carpegna), 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto), Alhadji Niang (Tavoleto), Alessandro Sebastianelli (Frontonese). 7 reti: Edoardo Brundu (Cantiano), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), Luca Carloni (Vis Canavaccio), Francesco Stella (Carpegna) e Diego Del Gallo (Vigor San Sisto). 6 reti: Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Sebastian Volosincu Bogdan (Frontonese), Alessandro Carpentieri (Santangiolese), Lorenzo Focarini (Tavoleto), Riaz Canepa Menga (A.Sassocorvaro), Federico Bravi (Vigor Canavaccio), Luca Talevi (Vis Canavaccio), Walid Chaquorun (D. Santa Cecilia) e Matteo Bozzi (Vadese). Seguono con 5 reti a testa 6 calciatori.

Nel girone B c’è lo scatto del Marotta Mondolfo, ora a più 3 sul Cuccurano. In terza piazza (a meno 4) è il Della Rovere, il quarto posto invece (a meno 6) è occupato dal Real Mombaroccio. L’ultimo posto è della Marottese Arcobaleno.

I numeri. In questo girone da due settimane a vincere sono in maggioranza le squadre che giocano in trasferta. Sei le vittorie nell’ultimo turno di cui solo 1 conseguita da chi giocava in casa. Più gol di tutti gli ha segnati il Real Mombaroccio (46), di contro la difesa che ha subito meno reti appartiene al Della Rovere (18). L’Hellas Pesaro è invece la compagine che ha subito più reti (59).

I bomber. 16 reti: Luca Ambrogiani (A. River Urbinelli) e Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 15 reti: Antonio Tedesco (A.River Urbinelli). 14 reti: Andrea Battisti (Fortuna Fano) e Omar Elkheir (Della Rovere). 12 reti: Manuel Tonucci (Villa Ceccolini). 11 reti: Nicola Vampa (Cuccurano), Francesco Ricci (Real Mombaroccio) e Matteo Baldini (Gradara Calcio). 10 reti: Mattia Campanelli (A. River Urbinelli), e Ardit Basha (Arzilla). 9 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere) e Andrea Manna (Isola di Fano).

Amedeo Pisciolini