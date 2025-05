Associazione Memoria Rossoblù. La stagione si è chiusa con i premi di fine anno

Arezzo, 12 maggio 2025 – Venerdì scorso, l'Auditorium Comunale di Montevarchi ha ospitato la quinta edizione del Premio Memoria Rossoblù 2024/2025, un appuntamento atteso e partecipazione che ha visto la presenza di numerosi soci, appassionati sportivi e tifosi montevarchini. L'iniziativa, promossa dall'Associazione “Memoria Rossoblù”, ha rappresentato un importante momento di aggregazione e riconoscimento per chi ha lasciato un segno nella storia sportiva della città. A condurre la serata il giornalista e panatleta Sauro Paoletti, affiancato da Camilla Sanseverino. Durante l'evento è stato ricordato il costante impegno dell'Associazione per la raccolta fondi finalizzata alla realizzazione della nuova Sede/Museo, simbolo della memoria sportiva cittadina.

È stato inoltre presentato il nuovo Consiglio Direttivo, eletto per il prossimo mandato, composto da: Ferrucci Aldo (Presidente), Mariani Massimo (Vice-Presidente), Neri Stefano (Tesoriere), Bartoli Federico (Segretario), Rossi Riccardo, Barbagli Sauro, Burchi Francesco, Dominici Maurizio, Lampardi Luigi, Mafucci Daniele, Sanseverino Giuseppe, Sereni Mauro. Tre i premi principali consegnati nel corso della serata. Il premio “Renato Pieraccioli” – Personaggio Rossoblù 2024/2025 è stato assegnato a Riccardo Volpi, figura di riferimento del mondo sportivo montevarchi, designato dal Consiglio Direttivo per il suo lungo e significativo legame con la realtà calcistica dell'“Aquila 1902 Montevarchi”.

Il Premio “Costanzo Balleri” – Miglior Giocatore 2024/2025 è andato a Davide Sesti, protagonista della stagione calcistica dell'Aquila. Il riconoscimento è stato determinato dalla somma dei voti espressi domenica dopo domenica dai tifosi attraverso le pagine social dell'Associazione, con un totale di 1.017 voti raccolti al termine delle 34 giornate di campionato. Il Premio “Giovanni Busoni” – Miglior Marcatore 2024/2025 ad Andrea Orlandi, capocannoniere dell'Aquila Montevarchi nella stagione in corso. Oltre ai premi ufficiali, sono stati rilasciati riconoscimenti speciali a figure che hanno lasciato un'impronta nel panorama calcistico locale: il giornalista sportivo Luigi Alberti, per il suo impegno nel raccontare con passione lo sport valdarnese, e Adnane Essoussi, ex attaccante dell'Aquila Montevarchi, applaudito per il contributo dato alla squadra negli anni passati.