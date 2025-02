Azzurri agguerriti contro il Grosseto per trovare conferme. Sangio alla prova di maturità. Torna Romanelli, Nieri cerca il gol

Dopo due vittorie pesantissime con Follonica Gavorrano e Trestina, la Sangiovannese attende oggi al Fedini la visita del Grosseto con tutte le intenzioni di voler fare uno sgambetto anche alla compagine maremmana di Luigi Consonni, ormai praticamente fuori dai giochi per il primo posto ma vogliosa, comunque, di poter arrivare più in alto possibile in classifica.

Sarà senz’altro una sfida avvincente, gli azzurri di Marco Bonura hanno dimostrato forza nelle ultime settimane e l’impegno di oggi rappresenta una sorta di prova di maturità per Nannini e compagni, concentrati sul raggiungimento dei 42-43 punti che consentirebbero di poter brindare alla permanenza in categoria.

Proprio il tecnico del Marzocco è conscio della difficoltà della partita odierna e chiama tutti alla massima attenzione per cercare di poter allungare la striscia positiva di risultati: "Non so – afferma Bonura – se il Grosseto può già dichiararsi fuori per il raggiungimento del primo posto ma è davanti agli occhi di tutti la forza di un collettivo che annovera qualità in tutti i reparti, dall’avvento di Consonni subisce pochissimi goal e soprattutto in avanti ha un reparto di tutto rispetto visto che, per l’occasione, potrà ritrovare anche Marzierli che domenica non ha giocato causa squalifica.

I due nostri successi consecutivi hanno fatto bene alla classifica ma soprattutto alla testa, sappiamo di avere davanti una delle formazioni più forti del campionato ma occorrerà giocare con la massima attenzione. Sarà una gara aperta a ogni risultato".

Bocci e Cenci saranno out per infortunio ma torna Romanelli dal primo minuto. In avanti Gaetani e Nieri, con quest’ultimo alla ricerca del goal che manca addirittura dal 17 novembre.

Così in campo (ore 14.30)

SANGIOVANNESE (3-5-2) - Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Nannini, Romanelli, Foresta, Gianassi; Nieri, Gaetani. All. Bonura

GROSSETO (4-2-3-1) - Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Dierna, Macchi; Sacchini, Caponi; Addiego Mobilio, Sabelli, Senigagliesi; Marzierli. All. Consonni

ARBITRO - Giacomo Pasquetto di Crema

Massimo Biagiardi