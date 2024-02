Azzurri in campo venerdì Carrarese, Calabro mette nel mirino il Pineto "Trasferta insidiosa" Il tecnico si affiderà al turnover visti gli impegni ravvicinati imposti dal calendario

Allenamento e partenza alla volta di Teramo questa mattina per la Carrarese di Antonio Calabro impegnata venerdì sera col Pineto.

Mister, che partita e che avversario si aspetta?

"Affronteremo una squadra decima in classifica che sta facendo un gran campionato in un girone così livellato e difficile. Tutte le partite nascondono insidie e questa non farà eccezione".

Martedì sera qui arriverà il Cesena. Penserà a questa super sfida in ottica turn over?

"Penso solo al Pineto che per me è la gara più difficile. Ci aspettano due trasferte da 7 ore di pullman in una settimana perché poi domenica riandremo a Pescara. Un brutto scherzo che ci ha giocato il calendario. Visti gli impegni ravvicinati abbiamo necessità di far ruotare un po’ i giocatori per questo speriamo di recuperare qualche infortunato se non per domani almeno per le prossime gare. Rimangono fuori Giannetti, Morosini, Belloni (che ha iniziato a correre) e Grassini che è quello più avanti".

Come mai avete spostato gli allenamenti sul campo di Fossone?

"In questi giorni ha piovuto tanto e il campo dei Marmi drena poco e male. Ho preferito fare allenamento su un campo leggermente più duro dove i carichi e le sollecitazioni sono diverse per non sottoporre i giocatori ad un eccessivo stress fisico. C’è il disagio dello spostamento ma alla fine è qui a dieci minuti".

Nella sua Carrarese uno dei dati che impressiona è la potenza di fuoco: 18 gol fatti in 7 gare contro i 22 delle precedenti 21. Come si spiega, col cambio di modulo?

"Non è riconducibile all’avanzamento di un centrocampista, che poi comporta l’abbassamento di un altro. Piuttosto è un’occupazione diversa degli spazi da parte i giocatori. Il 3-5-2 per me va fatto con caratteristiche diverse nei ruoli e nella composizione tattica. La prima settimana qui mi è servita per prendere il maggior numero di informazioni possibili sulla squadra e dalla seconda partita ho iniziato a metterci del mio. La bontà della rosa mi ha permesso di fare determinate cose, di portare le mie abitudini e soluzioni. I ragazzi sono stati i veri artefici con la loro disponibilità e ricettività. Ho la grossa fortuna che capiscono e applicano immediatamente ogni cosa che chiedo e per questo ho potuto dare così velocemente la mia impronta anche grazie al mio staff. Il mio secondo cura tantissimo palle inattive. Fanno piacere i gol fatti, comunque, ma anche aver tenuto costanti quelli subiti. Sinora abbiamo preso solo 5 gol di cui 2 su rigore".