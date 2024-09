AZZURRI. La Sangio si presenta in piazza Masaccio. Bagno di folla per i ragazzi di Bonura

La Sangiovannese si presenta ufficialmente ai propri tifosi. Questa sera in Piazza Masaccio nuovi e vecchi volti dell’organico affidato a Marco Bonura saranno i principali protagonisti di un evento che porterà nel pieno centro della città del Marzocco ben 400 commensali, merito dell’ormai classica cena che ogni anno a pochi giorni dall’inizio del campionato viene organizzata. Il numero, chiaramente, è destinato a salire per coloro che arriveranno più tardi ma ciò testimonia come l’affetto per i colori della propria cittadina sia sempre molto alto indipendentemente dall’allenatore o dal giocatore che la società è riuscita a mettere sotto contratto nel corso di questo mercato estivo. Pochissimi, infatti, sono i superstiti dello scorso anno e tra gli over citiamo il difensore Lorenzoni, i centrocampisti Nannini e Pertica, quest’ultimo tornato soltanto pochi giorni fa e l’attaccante Rotondo. Nuova, come noto, anche la guida tecnica con il ritorno di Marco Bonura a distanza di oltre 20 anni. La serata sarà affidata ad Alessandro Forni e Sara Ghironi e vedrà la presentazione oltre che della prima squadra anche della formazione Juniores e della Futsal Sangiovannese presieduta da Simone Serafini, ormai da tante stagioni, al timone della prima realtà calcistica cittadina. Il morale è decisamente alto dopo aver eliminato in Coppa prima il Terranuova Traiana e il Poggibonsi. Sarà festa, insomma, sotto ogni punto di vista.

Mas. Bag.