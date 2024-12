AZZURRI. Sangio, parla Chelli:: "Con la Flaminia è un crocevia»

Mirko Chelli (nella foto) è uno gioiellini della Sangiovannese di Marco Bonura. Difensore classe 2006, giunto lo scorso anno in azzurro dall’Affrico per rafforzare l’allora Juniores di Mocarelli, dopo qualche acciacco di troppo è cresciuto nelle prestazioni tanto da salire in prima squadra con la quale, ormai in pianta stabile, è titolare. "Il salto in Serie D - afferma il 18enne di Rignano sull’Arno - è molto impegnativo dai settore giovanili anche se ho avuto la possibilità di esordire tra i grandi nel campionato di Promozione quando due anni fa militavo nell’Affrico. Già quella è stata un’esperienza per me molto formativa". La Sangio per lui potrebbe rappresentare un classico trampolino di lancio. "Accettando l’anno scorso la Sangiovannese sapevo di venire a giocare in una società importante, con un passato alle spalle e che poteva rappresentare per me un’importante trampolino di lancio per la mia carriera. Il mio sogno, naturalmente, è quello di arrivare nei professionisti e credo che la maglia azzurra potrebbe essere in questo senso molto importante per centrare quanto mi sono prefissato. Per il momento, però, mi concentro solo sul presente e a come battere questo Flaminia che rappresenta per noi uno scontro molto importante per la salvezza in categoria".

Mas. Bag.