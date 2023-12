Babbi, un gol per la svolta: "Forlì, adesso può cambiare tutto"

Il match winner di una partita dal valore doppio: Lorenzo Babbi è stato il protagonista che ha messo la ciliegina sulla torta nella vittoria, in rimonta, del suo Forlì sul quotato e ambizioso Carpi. Un match che ha rilanciato i galletti: a -1 dai playoff e a -5 dalla capolista Ravenna. A 8’ dalla fine mister Antonioli, dimostrando di voler vincere la partita, ha pensato (bene) di provarci mettendo il potente centravanti al fianco di Merlonghi centrando, così, uno scintillante bingo.

Una vittoria che, nei ricordi dei tifosi più stagionati, ha rievocato il sapore di antiche, sentitissime, sfide contro gli storici avversari. Per il 23enne attaccante ravennate, scuola Atalanta, è il terzo sigillo dopo la rete decisiva, segnata all’85’ nell’1-0 sulla Pistoiese, e quella della sicurezza contro il Victor San Marino. In più Babbi ha segnato un’altra rete anche in coppa Italia nella gara con l’Imolese.

"Ho deviato di testa il pallone verso Merlonghi e sono partito deciso verso la porta avversaria – ha raccontato a fine partita –. Ero certo che me lo avrebbe restituito: così è stato. La palla è tornata alla perfezione, io ho continuato la fuga e ho messo dentro un pallone prezioso per me e, prima di tutto, per la squadra". Con dodici gettoni, molti dei quali collezionati partendo dalla panchina, l’attaccante ha dimostrato di farsi trovare sempre pronto, in qualsiasi momento, entrando immediatamente in partita: "Mentre guardo i miei compagni in campo seguo ogni attimo di gioco, concentrandomi come se dovessi entrare in campo immediatamente. Quando, poi, il mister mi chiama in questo modo riesco ad entrare più facilmente in partita, in maniera particolare dal punto di vista mentale".

Dopo aver dimostrato le sue ottime doti aiutando la squadra anche lontano dalla porta, Babbi non accampa particolari pretese: "È chiaro che a tutti piace giocare il più possibile. Al Forlì sono arrivato nell’imminenza dell’inizio del campionato, senza partecipare alla preparazione con i miei compagni di squadra. Chiaramente ho dovuto recuperare una buona condizione. In più il cambio dell’allenatore ha un po’ modificato le cose. Ora però mi sento in un’ottima condizione e conto di poterlo dimostrare nel prosieguo del campionato".

Con la bella vittoria centrata in rimonta contro una formazione attrezzata come il Carpi il Forlì si è portato a ridosso alla zona playoff e non lontano dalla vetta della classifica. L’attaccante vede così la situazione: "Aver avuto la meglio sul Carpi per il nostro gruppo ha un valore molto importante in chiave futura. Nelle partite che ci aspettano dobbiamo cercare, sempre, la concentrazione necessaria per scendere in campo cercando di ottenere il massimo. Senza guardare la classifica, senza fare calcoli e affrontando tutte le prossime avversarie alla stessa maniera perché ogni partita sarà una battaglia". Parola di bomber.