Baby Dea, corsa ai playoff. Guanto a Trento per volare

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta Under23 alle 18.30, al Comunale di Caravaggio, ospita il Trento per un match sulla carta insidioso per i giovani nerazzurri. Trentini quattordicesimi in classifica con 25 punti, nerazzurri quinti con 33. All’andata a settembre uno 0-0 senza emozioni ma quella baby Dea, allora alla sua seconda partita assoluta dopo la sconfitta casalinga all’esordio per 2-3 contro la Virtus Verona, in quel di Trento conquistò il primo punto ufficiale della sua storia. Quell’Atalanta di quattro mesi fa era molto lontana dalla squadra di oggi, cresciuta a livello di collettivo, di gioco, e nelle individualità, tanto che Gasperini in questi mesi ha poi fatto esordire in prima squadra ben cinque ragazzi della Under23, il 20enne difensore Bonfanti, utilizzato due volte in serie A e da titolare in Europa League in Polonia insieme all’altro difensore 20enne Del Lungo, il 18enne esterno Palestra e i due attaccanti ventenni De Nipoti e Cissè. La compagine di Modesto punta ai playoff e al quarto posto e intende sfruttare il fattore campo per continuare a salire in classifica e insidiare la Pro Vercelli avanti di due lunghezze. "Siamo contenti di aver iniziato il 2023 con una vittoria in trasferta a Verona, era quello che volevamo. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora in stagione. Non mi meraviglio della nostra posizione in classifica, perché in questa squadra ci sono tanti giovani forti, di grande valore", ha spiegato alla vigilia, parlando ai canali social atalantini, il 24enne bomber nerazzurro Christian Capone. "La partita di andata a Trento per noi è stata un po’ quella della svolta, perché con quel primo punto conquistato, dopo un inizio difficile, abbiamo acquisito fiducia e da allora in poi i risultati si sono visti". Capone, peraltro fuori nei primi due mesi, da novembre ha giocato quasi sempre titolare, contribuendo alla risalita in classifica della Dea Under23 con 4 gol. L’attaccante vigevanese classe ‘99, reduce da sei anni in B con 10 gol segnati in 97 partite, dovrebbe fare coppia offensiva con Moustapha Cisse’ in un tridente con un trequartista offensivo, uno tra Cortinovis o Mallamo. Mister Modesto (nella foto) non avrà i due esterni sinistri Bernasconi e Ceresoli, per cui a sinistra è scontata la conferma del 22enne trevigliese Davide Ghislandi a segno domenica scorsa nella vittoria per 1-0 sul campo della Virtus Verona.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Berto, Varnier, Del Lungo; Ghislandi, Awua, Mallamo, Palestra; Capone; Di Serio, Cissè. All.: F. Modesto.