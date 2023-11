Badesse e San Miniato rimangono senza gol. L’Amiata sorride nel finale. Chiusi sconfitto

OLMOPONTE

1

SAN QUIRICO

1

AREZZO – Pareggio in extremis per il San Quirico, che in pieno recupero riesce a recuperare l’Olmoponte Santa Firmina. La capolista si trova ad inseguire per gran parte della partita: già al 23’, infatti, Parigi approfitta bene di una indecisione della difesa ospite e concretizza un veloce contropiede. Il San Quirico ci prova, ma senza trovare la rete fino al quarto minuto di recupero, quando Machetti, su un calcio di punizione di Sebastiano Cerbone, riceve palla a pochi passi dalla porta e sigla un ormai quasi insperato gol del pari. Pochi secondi, e l’Olmoponte sfiora una clamorosa vittoria sulla ripartenza, centrando la traversa.