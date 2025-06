Badiese e Corsalone brindano al Comunale

di Matteo Marzotti

È stata la cornice dello stadio Comunale ad ospitare l’ultimo atto della stagione del calcio a undici del comitato Uisp aretino. In scena nel tardo pomeriggio la prima finale, quella che ha messo in palio la Coppa Fair Play, tra i gialloverdi della Badiese e la Penna. Una partita molto equilibrata soprattutto nella prima frazione di gioco dove – dopo un palo colpito dal centravanti della Badiese, Alessio Bardelli – gli ospiti hanno iniziato a rendersi pericolosi.

Per la Penna tanto possesso palla, creando un paio di occasioni da fuori, che sono state tuttavia ben sventate dall’estremo difensore gialloverde Dringoli. Dopo il cooling break i gialloverdi di mister Mauro Guerri sono passati in vantaggio con un contropiede ben orchestrato da Alessio Bardelli e concluso prontamente in rete da Momo M’Barki. Dopo il vantaggio della Badiese la Penna ha provato a rispondere cercando di riportare la partita in parità, ma senza avere particolare fortuna, nonostante alcune parate degne di nota del portiere gialloverde.

Nella ripresa la Badiese su una ripartenza Grazzini ha guadagnato una pericolosa punizione che Rosi ha trasformato. La rete del 2-0 chiude la partita, con la Penna che ha dovuto cedere il passo ai gialloverdi della Valdichiana.

Per quanto riguarda la finalissima dei Play Off Scudetto i casentinesi del Corsalone si sono laureati campioni provinciali superando gli aretini del Dante di misura in virtù dell’uno a zero maturato nell’arco della sfida disputata in nottrurna. Grande protagonista dell’incontro, e autore dal gol partita, è stato Mengoni.

Per il comitato aretino della Uisp la serata di martedì all’interno del principale impianto sportivo della provincia è stata il modo migliore per chiudere la stagione del calcio a undici, omaggiando tutte le società che hanno vinto i rispettivi campionato. Già, perchè oltre a Badiese, Penna, Corsalone e Dante, la serata del Comunale ha visto i dirigenti della Uisp consegnare i trofei e le coppa che i calciatori, i dirigenti e più in generale le società sono riuscite a costruire una stagione che resterà nei loro annali di storia.