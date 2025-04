Bagnacavallo a un passo dalla Promozione: sfida decisiva contro Santa Sofia

Primo match-point per il Bagnacavallo, nel girone G di Prima Categoria: Giorgio Gasparri (in foto) e compagni, infatti, con 4 punti di vantaggio, vincendo oggi contro il Santa Sofia al "Ricci" festeggeranno la salita in Promozione con un turno d’anticipo, qualunque sia il risultato del San Vittore, impegnato a Fosso Ghiaia, formazione di metà classifica ma ancora non aritmeticamente certa della salvezza diretta, pure molto vicina.

Al momento si disputerebbe una sola semifinale dei playoff, quella tra Santa Sofia e Savarna, appaiate a 47 punti ma con i forlivesi in vantaggio negli scontri diretti e dunque, in caso di parità a fine campionato, sarebbero loro al terzo posto. Accesissima la lotta in coda con tanti scontri diretti ancora da disputare.

Nel girone F, invece, la Virtus Faenza, sarà ospite del Basca a San Giorgio di Piano con i bolognesi praticamente certi dei playoff: i manfredi per evitare i playout devono scavalcare Savena e Fly.

Programma Prima Categoria (29ª giornata, ore 16,30). Girone G: Bagnacavallo-S. Sofia, Carpena-Modigliana, Fosso Ghiaia-S. Vittore, Meldola-S. Pancrazio, Pianta-Only Sport Alfonsine, Savio-Savarna, Sp. Predappio-Real Fusignano, Vecchiazzano-Marina. Girone F: Basca-Virtus Faenza, Cotignola-Fossolo, C. del Rio-Dozzese, Fontanelice-Funo, Libertas-Fly, Murri-Reno Molinella, Pontevecchio-P. Bubano, T. Pedagna-Savena.

u.b.