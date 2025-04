Bagnacavallo festeggia la promozione in Promozione con una giornata d'anticipo

Festa grande a Bagnacavallo per la seconda promozione consecutiva, dalla Seconda al ritorno in Promozione e con una giornata d’anticipo. La squadra del presidente Zannoni, batte in rimonta 2-1 il Santa Sofia. Al gol di Baklachi per gli ospiti rispondono Matteo Calderoni e, a inizio ripresa, Mamadou Camara, al 17º gol stagionale e capocannoniere della squadra. La rete che vale i tre punti che regalano ai biancorossi la promozione aritmetica, con 6 punti sul San Vittore. Dopo un inizio di stagione un po’ sottotraccia con tre vittorie e quattro pareggi il Bagnacavallo cambia marcia, quarto a metà girone d’andata, vira in testa assieme al Savarna e costruisce le sue fortune nel ritorno con 31 punti in 14 partite, contro i 29 del San Vittore e i 18 del Savarna. "Una grande gioia – dice il presidente Franco Zannoni – ancor più grande perché inaspettata: vincere il campionato da neopromossa è sicuramente difficile e ancor più bello. Ma la rosa si è dimostrata compatta e il lavoro di Mauro Neri perfetto, soprattutto nei momenti, per fortuna pochissimi, difficili. Da domenica penseremo al prossimo anno, con un occhio al budget e sicuramente senza stravolgere la rosa, seguendo le indicazioni del tecnico e del nostro bravissimo ds Gianni Bruno". Domani alle 19 la squadra sarà ricevuta in municipio.

Nelle altre partite del girone G, accesissima la lotta per evitare i playout o almeno per aver la miglior posizione possibile. Retrocesso da tempo il Marina, ci sono quattro squadre a 33 punti, Alfonsine, San Pancrazio, Modigliana e Sporting Predappio, nonché il Carpena a 35 che si giocano l’unico posto che vale la salvezza diretta. Salve le altre. Nel girone F, invece, grande vittoria della Virtus Faenza, 2-1 sul Basca, ma difficilmente basterà per evitare i playout.

