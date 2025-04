Bagno a Ripoli Allievi 2008: Trionfo nel Campionato Provinciale e Promozione nei Regionali

Affermazione di grande prestigio per la squadra Allievi anno 2008 del Bagno a Ripoli vincitrice del campionato provinciale Girone B. Una rosa di giocatori di valore costruita negli anni che ha raccolto i frutti dell’ottimo lavoro. Già nella scorsa stagione aveva vinto il proprio girone Allievi B, superando nello spareggio la quotata Rufina e trionfando nei due tornei primaverili disputati a Greve in Chianti e Dicomano. Perfetta la collaborazione tra lo staff tecnico e la società guidata dal presidente Agostino Ognibene e dal vice Matteo Fabbrini, con squadra in gran parte costruita da Michele Rossi. Un percorso vincente, non solo con i 2008, ma con tutto il settore giovanile partendo dalla riconferma di mister Giannetto e con l’inserimento di alcuni tasselli mancanti.

In questa stagione per gli Allievi del Bagno a Ripoli il risultato è stato fantastico, contro ogni pronostico, superando la concorrenza di vere corazzate come Fiesole, Barberino, Lanciotto e Virtus Rifredi. La squadra si è laureata campione con un ruolino di marcia impressionante e ha ottenuto la promozione nei Regionali. Il gruppo attuale nasce dopo un paio di anni di rafforzamento e di scouting, con l’inserimento di giocatori che venivano da campionati di livello superiore e che hanno creduto nel progetto Bagno a Ripoli. Ora la squadra è attesa dalla Supercoppa che si disputerà a metà maggio a Roselle (Grosseto) contro le vincitrici dei gironi del campionato Allievi delle altre province della Toscana.

Rosa giocatori Bagno a Ripoli Allievi 2008: Erik Amirova, Giacomo Banci, Lorenzo Balo, Cesare Banducci, Matteo Barocchi, Alessio Burroni, Vincenzo Campanile, Francesco Carrai, Nicolò Castellini, Federico Ferraro, Andrea Frusciante, Leonardo Galli, Davide Gennai, Pierfrancesco Greco, Fallou Kane El Hadji, Francesco Labile, Tommaso Mazzoni, Alessandro Pantani, Mattia Paolantoni, Matteo Parisi, Davide Rasulo, Nicola Rey, Daniele Rossi, Giovanni Sderci, Cosimo Segato. Allenatore Giovanni Giannetto.

Francesco Querusti