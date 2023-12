Bagnolese anche sfortunata. Napoli si ferma subito

In Eccellenza si registrano ancora movimenti in casa Bagnolese, che vuole provare a smuovere qualcosa. I rossoblù hanno perso quattordici partite su sedici, pareggiandone due. Hanno inserito a centrocampo Patrick Corbelli, classe 1997 che era alla Langhiranese. Mancino, è duttile e può svariare in tanti ruoli della linea mediana. Capitolo Alessandro Napoli: l’esperto bomber del 1988, che era al Rolo, al primo allenamento a Bagnolo si è fatto male al polpaccio. Situazione da monitorare: in base all’entità del problema le parti si risentiranno per capire come procedere a livello di tesseramento.

In Promozione diverse società stanno puntellando le proprie rose. Lo Sporting Scandiano ha preso Enrico Paoli, centrocampista 27enne che nei giorni scorsi si era svincolato dal Castellarano. Ha già debuttato nell’Atletic Progetto Montagna (ultimo da solo con 6 punti nel girone B) il centrocampista Alessandro Frontera, 21enne che era nella rosa del Montecchio. Novità anche nel girone C di Prima categoria, per quanto riguarda le zone alte. La seconda forza della classe Virtus Libertas ha inserito due nuovi volti a disposizione di mister Massimo Vacondio. Si tratta di Domenico Rispoli, punta del 1999 che era alla Povigliese (in passato lo si ricorda anche al Celtic Cavriago) e di Tudor Cazac, interessante centrocampista (impiegabile anche in difesa) del 2004 che si era fatto notare in questa prima parte di stagione in qualche uscita col Luzzara. Per Cazac si tratta di un ritorno alla Libertas.

Due punti sotto la Virtus c’è il Masone, terzo al pari della Vis San Prospero. Per gli arancioni la novità riguarda Federico Ceci, portiere classe 2000 ex United Carpi e che lo si ricorda nelle giovanili della Correggese; a Masone arriva anche lo svincolato Federico Muredda, laterale mancino del ’99. Per quanto riguarda gli ex del nostro panorama provinciale: l’ex Lentigione Nicolò Scalini, centrocampista di 28 anni, va a rinforzare la mediana della Sammaurese in Serie D.

g.m.