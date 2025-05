Bagnolo calcio a 5 sfida Balca Poggese nei quarti di Serie B

Appuntamento casalingo per il Bagnolo calcio a 5, in campo alle 16 nel return match dei quarti di finale di Serie B. In via Anna Frank arriva il Balca Poggese, formazione ferrarese che Muto e compagni hanno superato all’andata in rimonta, imponendosi 4-2 e guadagnandosi così un prezioso vantaggio da difendere davanti al pubblico amico. Certo, in una gara del genere non va dato nulla per scontato: entrambe le contendenti, infatti, sviluppano un gioco che produce parecchio a livello offensivo (103 i gol degli estensi in regular season, 95 quelli gialloneri) ma che, al contempo, concede qualcosa nella fase difensiva. Al di là del match di 8 giorni fa, gli altri precedenti stagionali sono terminati con una sconfitta interna del Bagnolo, battuto 7-4 alla penultima d’andata, ed un pari per 5-5 al ritorno.

Under 19. L’OR Reggio Emilia raggiunge la finale della Coppa Emilia Under 19, superando 8-2 il Forlì con doppiette di Panico e Santoriello, oltre alle singole di Vissoto, Belladellli, Margini e Iissi. I granata, detentori del trofeo, giocheranno un remake contro il Città del Rubicone, formazione romagnola che ha piegato 4-2 nell’altra semifinale il Due G Futsal Parma.